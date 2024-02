El 24 de mayo de 2009 es una fecha que Alan Shearer jamás olvidará. El máximo goleador en la historia de la Premier League era por entonces el entrenador del Newcastle United, equipo en el cual se transformó en leyenda como jugador. Aquel día los Magpies, bajo su tutela, descendieron de la Premier League al perder ante Aston Villa, pero no fue el único hecho que no será borrado de su memoria.

“Estaba un poco nervioso y asustado, pero me animé a mirar. Hay un tipo y una mujer en el piano, teniendo relaciones”, relata Alan Shearer al recordar lo que sucedió aquella noche en su habitación del hotel. Una anécdota surrealista que anticipó la catástrofe que aquel día: “Cuando pasó eso tendría que haberme dado cuenta que era un presagio de que las cosas no saldrían bien por la tarde. No es de extrañar que hayamos descendido.”

Esto es parte del relato que el ex futbolista de Southampthon, Blackburn y Newcastle dio a conocer en charla con el podcast británico The Rest Is Football, al ser consultado sobre cómo vivió la previa de aquel partido ante Aston Villa que terminó en relegación para las urracas. “Intentas prepararte y estar normal, pero es imposible. Es desgastante mentalmente, piensas en cada escenario posible”, reconoció Shearer.

Fue entonces cuando Shearer inició el relato de la anécdota que dejó atónitos a los presentadores: “Fue un viaje normal, llegamos al hotel, comimos todos juntos y luego los jugadores se fueron a sus habitaciones”, comentó. “Con el cuerpo técnico tomamos un par de copas para hacer que sea más sencillo dormir. Nos fuimos a las habitaciones alrededor de las once y me dormi instantáneamente. Pero a eso de las dos, tres de la mañana me desperté, y pensé que estaba soñando.”

Cómo Alan Shearer encontró a dos extraños teniendo relaciones en su habitación

“Cuando me despierto en la madrugada escucho ruidos, a alguien tocando el piano en la otra sala, pero rápidamente se detuvieron”, recuerda Shearer. “Pasaron cinco minutos y empecé a escuchar gente hablando en la otra sala, y luego escuché otras cosas. Todo empezó a escalar, yo estaba un poco nervioso y asustado, pero me animé a mirar. Hay un tipo y una mujer en el piano, teniendo sexo“, así fue como describió Shearer, quien no daba crédito a lo que veían sus ojos.

“Entonces salí gritando, y ellos se levantaron rápido y salieron corriendo de la habitación. No podía creer lo que estaba pasando, no sé si eran miembros del staff del hotel y pensaron que la habitación estaba vacía”, cerró el por entonces entrenador del Newcastle.

El descenso de Newcastle y el fin de su carrera como entrenador

Alan Shearer registra 283 goles en más de 550 partidos durante su carrera como futbolista en la Premier League. Sin embargo, su historia como entrenador es sumamente diferente.

Con el Newcastle en crisis, Shearer se hizo cargo del primer equipo en abril del 2009, dirigió ocho partidos con un único triunfo, dos empates y cinco derrotas.

La caída frente a Aston Villa, con el gol en contra de Damien Duff y el descenso del Newcastle, sumado a lo que vivió aquella noche en el hotel, dejaron a Shearer sin intenciones de volver a sentarse en el banquillo de cualquier equipo.