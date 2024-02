Exequiel Palacios es, sin dudas, una de las grandes revelaciones de la temporada en el fútbol europeo. Se convirtió en uno de los bastiones del mediocampo de Bayer Leverkusen, en compañía del suizo Granit Xhaka. Y si bien se ilusiona con terminar con la hegemonía de Bayern Múnich en la Bundesliga, empieza a ser visto con buenos ojos en otro gran torneo, como la Premier League.

En Alemania aseguran que el ex River está en la mira de, por lo menos, tres clubes ingleses de cara a la próxima temporada. Manchester City, Aston Villa y Newcastle estarían tras los servicios del destacado mediocampista de la Selección Argentina, de acuerdo a la información de Sport Bild.

Sin embargo, para sacarlo del Bayer Leverkusen, cualquier equipo que quiera a Palacios deberá hacer una fuerte inversión. El mismo medio asegura que el actual líder de la Bundesliga (49 puntos, dos por encima de Bayern Múnich) pretende al menos 60 millones de euros para sentarse a negociar por su salida.

Los rumores sobre el interés de la Premier League en el volante, que fue campeón con River de la Copa Libertadores 2018, aparecen luego de que también fue vinculado con Real Madrid. El diario Marca reveló que Palacios también estaría en la mira del conjunto merengue para la próxima temporada.

Aston Villa estaría por delante en la carrera por el fichaje de Palacios

No sorprende que en Inglaterra vean a Exequiel Palacios como un objetivo de mercado para la próxima temporada. Su gran año en el Leverkusen es una prueba de ello, sobre todo por sus condiciones y por todo el trabajo que hace en el mediocampo. Destaca por su gran criterio a la hora de tomar la pelota, pero también ayuda en el retroceso y la presión para la recuperación.

En este sentido, le ha servido muchísimo la confianza que le depositó un técnico que conoce la posición de volante como Xabi Alonso. Pero, también, le sirve la experiencia de su socio en el eje del campo, Granit Xhaka, quien estuvo varios años también en la Premier League, vistiendo la camiseta de Arsenal.

Con estos datos, en Inglaterra, el nombre de Palacios empieza a quedar en la agenda de varios clubes. Según ciertos reportes que llegan desde Alemania, Aston Villa estaría liderando la carrera por contratar al mediocampista campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022.

En el equipo en donde actualmente es figura Emiliano Dibu Martínez, podría ser un buen socio para el brasileño Douglas Luiz o incluso hasta podría ser su recambio. También podría conectarse de buena manera con otra figura del mediocampo como John McGinn en el equipo de Unai Emery.

Manchester City y Newcastle corren un poco de atrás, pero también serían buenas opciones para el Tucu. Con Pep Guardiola podría ganar muchas más herramientas para ser un mediocampista total, al estilo de Rodri. En tanto, en las Urracas, ante las pocas variantes en esa zona del campo, sumado a la posible venta de Bruno Guimaraes, podrían garantizarle minutos en cancha.

Palacios y las fuertes acusaciones de su ex pareja

En las últimas horas han trascendido fuertes declaraciones de parte de la ex pareja de Exequiel Palacios, Yesica Frías, quien lo acusó de serle infiel en Alemania, de perder un embarazo antes del Mundial de Qatar y también arremetió contra la familia del jugador, sobre todo, con un intento de violencia por parte del padre de Pala.

Según relató Frías en Intrusos, se fue con Palacios a Alemania dejando todo de lado. “Yo me subí al avión llorando porque tenía que renunciar a todo“, llegó a decir. Sin embargo, en el país europeo, vivió un infierno producto de su mala relación con la familia de su ahora ex pareja.

“Intentamos casarnos en Alemania y la mamá no nos daba la partida de nacimiento, era todo una excusa. Cuando terminó la Copa América, nos casamos, y los padres le dijeron de todo (…) Firmé la separación de bienes, nos casamos y ahí se me vino la noche. Yo no quise tener más relación con los padres de él. Me termino separando cuando el padre de él en mayo me quiso pegar y Exequiel se puso en el medio, terminamos los dos llorando“, contó. Y agregó: “Terminé perdiendo un embarazo, estábamos mal, y detonamos. Había un Mundial por delante y yo no quería que él absorba todo“.

Yesica Frías sigue casada con el futbolista del Leverkusen, pero aún busca el divorcio. “Después de Qatar sentí que se le subieron los humos de campeón y cambió. Me dijo: ‘Yo te amo pero quiero estar solo’. Y él ya me venía engañando desde diciembre, todavía estoy esperando hace un año que me dé el divorcio“, aseguró. “No lo odio, pero no pensé que como persona me iba a pagar así“, añadió.