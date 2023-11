El presente del Chelsea vuelve a estar repleto de cuestionamientos por parte de la afición y prensa británica, luego de una nueva derrota en la Premier League. El 0-2 ante Brentforden Stamford Bridge puso fin a una racha de cuatro partidos sin derrotas (3 victorias y 1 empate), y el respiro que había conseguido Mauricio Pochettino se acabó, especialmente luego del análisis de Alan Shearer.

El histórico delantero inglés y máximo goleador en la historia de la Premier League fue categórico en su análisis post partido y cargó especialmente contra un futbolista del plantel de los Blues: su centrodelantero, Nico Jackson.

Tras la derrota del Chelsea, el ex delantero del Newcastle y la Selección Inglesa comentó en el podcast Match of the Day sobre la actuación apática del delantero del Chelsea: “para ser más prolífico debes ponerte en situaciones de cara a gol. Hubo una completa falta de movimientos por su parte hoy”, afirmó.

Shearer fue categórico en su análisis sobre el rendimiento de Jackson, y duro con el futbolista que llegó desde el Villareal en este mercado: “se lo ve poco maduro e inseguro de qué hacer”, aseguró. Y prosiguió con su explicación: “espera que algo pase, y a veces tu tienes que generarlo. Debes trabajar, debes hacer a los defensores trabajar, debes intentar moverlos de su eje.”

Finalmente, le dejó un consejo al delantero de 22 años y a cualquier otro futbolista cuyo sueño sea mejorar como referencia de ataque: “los goleadores no esperan en el borde del área como él hace”, aseguró Shearer. “Tiene que aceptar que la pelota va a entrar, y es su trabajo estar en la posición para completar la jugada. Chelsea nunca, nunca iba a convertir un gol hoy con él en ese plan. Pareciera necesitar ayuda para jugar de delantero”, sentenció.

La respuesta de Pochettino a Shearer

Este miércoles, en la previa del partido por EFL Cup que el Chelsea jugará ante Blackburn Rovers, Mauricio Pochettino tomó los micrófonos para hablar con la prensa y aprovechó para responder a Shearer, y respaldar a su delantero.

“Creo que Nico, si miras los partidos contra Liverpool o Dortmund en pretemporada, o contra Luton, jugó como lo analizamos y como esperamos”, comenzó Pochettino, aunque reconoció que hoy en día “por diferentes circunstancias, Nico no está en su mejor momento.”

No obstante Poch aseguró que: “decir que no es capaz de hacer lo que esperamos que haga no es justo. Yo creo en él. El único problema es el tiempo. No quiero dar ejemplos, pero él llegó a Chelsea en una situación complicada.”

También le habló directamente a Alan Shearer por sus comentarios sobre el delantero del Chelsea: “Concuerdo con su análisis, pero no es justo decir que es o qué no es”, reconoció Pochettino, pero agregó: “este tipo de análisis es realmente peligroso, porque es por un único partido. No puedo mentir, no estuvo en su mejor nivel, pero tenemos que ser justos”.

Los números de Nico Jackson en Chelsea

Chelsea pagó 37 millones de euros al Villareal para el fichaje de Nico Jackson; desde su llegada a los Blues, el delantero senegalés ha disputado 14 partidos, y ha anotado 4 goles, aunque dos de ellos han sido en sus cinco partidos de pretemporada. Por lo que sólo suma dos tantos en Premier League y uno en la EFL Cup desde que tomó el rol de delantero centro titular de los Blues.

Los números distan mucho de lo esperado, pero según Pochettino “el club cree que [Jackson] es capaz de rendir, es por eso que no podemos ser injustos en el análisis. Él ha estado frustrado desde el inicio por diferentes circunstancias. Debemos darle tiempo, tiene las condiciones y ya lo ha mostrado.”