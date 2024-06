La era Jürgen Klopp finalizó en Liverpool tras nueve años de éxitos y una nueva etapa comenzará con Arne Slot al frente. Alexis Mac Allister sólo pudo compartir una de esas temporadas con el entrenador alemán, pero le bastó para ganarse la confianza de Klopp y convertirse en uno de los referentes de su equipo.

En charla con TyC Sports, Alexis reconoció haber tenido un momento más que emotivo con Jürgen Klopp en el partido de despedida del entrenador. El abrazo que se dieron luego del triunfo de los Reds en Anfield ante Wolverhampton -donde Macca convirtió un gol- estuvo acompañado de algunas palabras por parte del entrenador.

“Nos dimos un abrazo y me dijo: ‘Es una lástima que solo hayamos compartido un año’. Me dio mucha confianza de cara a todo lo que viene y me dijo que estaba en el club correcto para seguir creciendo”, declaró Alexis. De esta forma confesó por primera vez lo que fue esa última charla con Klopp.

Bajo su tutela, Alexis vistió 46 veces la camiseta del Liverpool, convirtiendo 7 tantos y repartiendo otras 7 asistencias. El volante de la Selección Argentina se adueñó del mediocampo y fue uno de los artífices principales de la conquista de la Carabao Cup, único título que consiguió el club esta temporada.

El emotivo abrazo entre Klopp y Mac Allister en su último partido.

Alexis Mac Allister desestimó el supuesto interés del Real Madrid

La salida de Toni Kroos del Real Madrid y la incertidumbre sobre el futuro de Luka Modric dan lugar a los rumores sobre un nuevo volante central para el merengue. Y allí emergió el nombre de Alexis Mac Allister, quien prefirió mantenerse al margen de estos rumores.

“Es un orgullo. Es uno de los clubes más grandes del mundo”, expresó sobre la vinculación de su persona con el club español. Sin embargo, aclaró: “No me gusta hablar sobre supuestos. Obviamente, si hay algo real y ellos se sientan a hablar con Liverpool, hablaré de lo que sea.”

Finalmente, afirmó que su presente en el club inglés es todo lo que tiene en su cabeza a nivel clubes: “Mientras tanto tengo mucho respeto por el Liverpool. Estoy muy contento en Liverpool. No debería dar lugar a esas especulaciones.”

La nueva era, con Arne Slot al mando

Arne Slot tendrá que ganarse a las estrellas del Liverpool y mostrar su valía. (IMAGO / ANP).

El Liverpool tendrá un cambio de mando y es una incógnita como resultará. Arne Slot es un entrenador joven y lleno de energía, el cual demostró en Feyenoord tener mucho potencial al mando de un equipo con hambre de gloria. Ahora llega a un plantel plagado de estrellas, a las cuales deberá manejar y hacer que confíen en su filosofía.

Jugadores como Adrián San Miguel, Joel Matip o Thiago Alcántara ya no formarán parte del club, y se esperan refuerzos como Éderson y Koopmeiners, del Atalanta. La idea será reforzar con jugadores que se adapten al estilo de juego que Slot buscará implementar en el equipo.