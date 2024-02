En Sevilla quieren cerrar un delantero antes que cierre el mercado de pases europeo para lo que tienen tiempo hasta la medianoche de este jueves, y si bien es Robert Bozenik, del Boavista, la prioridad del director deportivo Víctor Orta, ya se han puesto en contacto con el entorno de Alejo Véliz como Plan B.

Según avanzó el diario As, desde el equipo del Nervión enviaron incluso una oferta al Tottenham por su cesión, sin opción de compra, y el equipo inglés se encuentra evaluándola con el compromiso de hacer llegar una respuesta antes que termine la jornada.

Alejo Véliz, de tan solo 20 años y con nada más que 10 partidos oficiales disputados con la camiseta de los Spurs, se encuentra en el tramo final de la recuperación de la lesión que sufrió el pasado 31 de diciembre, en el partido que terminó con victoria 3-1 sobre Bournemouth.

Lo que favorece la avanzada de Sevilla por el delantero argentino que celebró dos goles en el fútbol inglés es que en la liga de Portugal el mercado de fichajes cerró ayer, por lo que si Boavista se desprendiera de Robert Bozenik no podría salir a buscar un futbolista para reemplazarlo. En Tottenham, por el contrario, Véliz no es parte de la base de futbolistas titulares del entrenador Ange Postecoglou, quien incluso podría valorar que el jugador sume mayor rodaje hasta mediados de año.

¿Qué lesión sufrió Alejo Véliz?

El delantero argentino no terminó bien su 2023, pues apenas llegó a disputar unos minutos del encuentro ante Bournemouth, al que había ingresado a los 82 en reemplazo de Richarlison, antes de tener que retirarse lesionado. En las fotos familiares de los festejos de Año Nuevo, al jugador se lo pudo ver con una protección ortopédica en su rodilla que generó preocupación. Días más tarde, se confirmó que Véliz había sufrido una lesión en su rodilla, que no requeriría cirugía por no tratarse de una rotura ligamentaria, pero que sí le demandaría un par de meses de recuperación de los cuales uno ya está cumplido.

¿Cuánto pagó Tottenham por Véliz?

Los Spurs fueron a la carga por Véliz después que tuviera una destacada participación defendiendo la camiseta de Rosario Central y también con la Selección Argentina con la que disputó el último Mundial Sub 20 que se celebró en el país y en el que aportó tres goles. La llegada del delantero al fútbol inglés se confirmó el 8 de agosto del año pasado y Tottenham pagó por él 15 millones de euros, firmándole un contrato de largo plazo, hasta junio de 2029.