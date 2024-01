A lo largo de las últimas horas, desde Arabia Saudita iniciaron gestiones para llevarse a Ángel Correa, quien tiene muy poco rodaje en Atlético de Madrid y podría recalar en Al-Ittihad, dirigido tácticamente por Marcelo Gallardo.

Más allá de que Diego Simeone no le está dando mucha continuidad a Correa, lo considera una pieza importante en el Colchonero. De todas formas, los dirigentes entienden que el ex San Lorenzo no haría mucha fuerza para seguir en España, por lo que apuntaron los cañones a un campeón del mundo con la Selección Argentina para reemplazarlo.

Así como ya lo buscaban clubes de la talla de Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea y FC Barcelona, es Thiago Almada quien aparece en el radar de Simeone para hacerse cargo del lugar que dejaría el delantero de 28 años, según notificó el periodista Fabrizio Romano. Y en Atlanta United ya saben que el oriundo de Fuerte Apache está en los planes de los madrileños.

Además de notificar que Almada siempre ha sido un jugador que desveló a Atlético de Madrid, el jornalista italiano también indicó que “su nombre ocupa un lugar muy alto en la lista del club”. Claramente, el surgido de las inferiores de Vélez Sarsfield es la primera opción para tomar el lugar de Ángel Correa, si es que termina marchándose hacia Al-Ittihad.

Ángel Correa no vería con malos ojos una salida de Atlético de Madrid

La postura de Ángel Correa también es importante en esta negociación. De acuerdo a lo trascendido por Marca, el atacante argentino está inconforme con la cantidad de minutos que le ha dado Diego Simeone en esta temporada (823 minutos en 23 partidos jugados).

A su vez, Atlético de Madrid no se opondría a una salida de Angelito siempre y cuando le sirva desde los números. También entienden que el futbolista busque más minutos en cancha. Al Ittihad empezaría a hablar con el jugador una vez que logre llegar a un acuerdo desde lo contractual.

De concretarse este pase, restará ver cómo afectará esto a las posibilidades de Correa de jugar la Copa América 2024 con la Selección Argentina. En las últimas dos convocatorias (para las fechas de Eliminatorias de octubre y noviembre), no estuvo en las listas de Lionel Scaloni. Y alejarse del fútbol europeo, podría incidir de forma negativa.

¿Cuánto pagó Atlanta United por Thiago Almada?

El equipo estadounidense pagó una cifra cercana a los 16 millones de dólares por el pase del jugador.

La participación de Thiago Almada en Qatar 2022

Lionel Scaloni citó a Thiago Almada al Mundial de Qatar para reemplazar a uno de los lesionados de último momento y el ex Vélez se sumó junto a Ángel Correa, en lugar de Nicolás González y Joaquín Correa.

En los dos primeros partidos no tuvo participación, pero ante Polonia, por la tercera fecha del Grupo C, Lionel Scaloni mandó al futbolista de Atlanta United a la cancha a los 84 minutos en lugar de Alexis Mac Allister y así fue que Almada tuvo su debut mundialista. Fueron sus únicos minutos en la Copa del Mundo.

Los 5 clubes grandes que siguen a Thiago Almada

“Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea y Barcelona podrían hacer un movimiento por el jugador argentino de 22 años del Atlanta United, Thiago Almada, en enero“, reveló el periodista especializado en mercado, Ekrem Konur. Evidentemente, habrá una carrera fuerte por el joven mediocampista, campeón del mundo con la Selección Argentina.