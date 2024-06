Mientras Guido Rodríguez trabaja a las órdenes de Lionel Scaloni en la Selección Argentina, a tres día del primero de los dos amistosos de preparación que disputará previo al inicio de la Copa América, debe resolver su futuro teniendo en cuenta que el 30 de junio llegará a su fin el contrato con Real Betis.

Si el mediocampista había decidido rechazar la propuesta de renovación que le fue ofrecida desde enero, es porque estaba apalabrada su vinculación al Barcelona. Pero la llegada de un nuevo entrenador y las dificultades económicas que atraviesa el club hicieron que hoy por hoy esa incorporación sea improbable.

Sabiendo que Guido cuenta con otras propuestas y cansados ya de la novela que se generó en torno a su figura, en Betis han decidido hacer como si el mediocampista ya hubiese dejado de formar parte del club e incluso dudan en querer prolongar el vínculo si este no recibiera ofertas que lo conformen para continuar su carrera en otro sitio.

“Se le hizo una oferta para renovar, en enero caducó y no hubo más respuesta. Desde entonces la relación con su agente ha sido escasa, pero queda claro que piensan en cantidades por encima de lo que el Betis puede pagarle. Imagino que le buscarán equipo en esas cantidades, que alcancen esas cifras, con lo que nosotros no entramos ya en ese escenario”, expresó en conferencia de prensa Ángel Haro, presidente del club.

Guido Rodríguez todavía no encontró club que responda a sus exigencias.

Para dejar en claro que ya no están convencidos de querer que el argentino continúe ligado al club, agregó: “Si no encuentra destino y llamara a esta puerta, nosotros tendríamos que ver nuestro momento, pero trabajamos con la planificación pensando en que él no sigue. Hoy por hoy trabajamos en el escenario de que Guido no sigue”.

Haro negó ofertas por Pezzella

En relación a la posible partida de Germán Pezzella, el otro campeón del mundo en el plantel de Betis, Ángel Haro aseguró no haber recibido ninguna oferta desde River, ni siquiera la que se rumoreó que habían rechazado por considerarla insuficiente. “No ha llegado ninguna oferta de River. Él tiene cariño a ese club. Se habla, pero ninguna oferta”, dijo.

Pezzella y Guido, ausentes en el entrenamiento de la Selección Argentina

Los dos futbolistas de Betis fueron baja en el entrenamiento que la Selección Argentina realizó este miércoles en Miami. Se sabe que Pezzella está recuperándose de una microfractura del dedo meñique del pie izquierdo, por lo que lo esperarán hasta último momento. Guido Rodríguez, por su parte, atraviesa un cuadro febril que lo marginó de la práctica.