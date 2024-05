Guido Rodríguez tenía todo avanzado para dejar el Real Betis, club con el que se le acaba el contrato, y sumarse al FC Barcelona a partir de la próxima temporada por pedido explícito de Xavi Hernández, quien vio en el campeón del mundo una posibilidad única para aportar soluciones a un mediocampo blaugrana bajo la lupa por las frustraciones sufridas recientemente.

No obstante, en las últimas horas estalló una bomba puertas adentro que detonó todos los planes de la directiva a cargo de Joan Laporta con el entrenador para la campaña 2024/2025. Es que el excompañero de Lionel Messi fue demasiado sincero cuando le consultaron por el proyecto del Culé en función del mercado de pases, palabras que molestaron bastante a las autoridades.

En síntesis, Xavi Hernández dijo que debía ser muy preciso para incorporar, porque los recursos económicos del FC Barcelona eran limitados. La junta directiva lo sintió como una crítica y, al mismo tiempo, como una excusa de frente al proceso en el que esperan que el equipo lave la imagen que dejó hace muy poco con las derrotas con el Real Madrid, tanto por LaLiga como en la Final de la Supercopa de España, y con las eliminaciones con Athletic Club en la Copa del Rey y con PSG en la Champions League.

Conclusión, Joan Laporta quiere cambiar la cabeza del plantel, a pesar de haber confirmado a Xavi en el cargo hace tan solo tres semanas en una conferencia de prensa. De modo tal, que Deco, director deportivo, viajó a Londres en las últimas horas para reunirse con Hansi Flick, el apuntado número uno para asumir como director técnico.

Guido Rodríguez disputando la pelota con Robert Lewandowski, quien podría ser su compañero a partir de la próxima temporada.

Por ende, la idea que tenía Guido Rodríguez para su llegada al Barcelona sufriría alteraciones considerables, puesto que en lugar del catalán se encontraría con el alemán. Ahí habrá que ver si el ex Bayern Munich piensa darle al Campeón del Mundo el mismo protagonismo que pretende ofrecerle Xavi Hernández.

¿Se puede caer el pase de Guido Rodríguez al Barcelona?

En principio, el acuerdo entre Guido Rodríguez y el Barcelona es de palabra. El futbolista todavía debe disputar un compromisos con el Real Betis por LaLiga (este sábado 25 de mayo contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu). Una vez cerrada la campaña, será libre para coordinar las cuestiones contractuales y convertirse en culé. Sin embargo, el probable cambio de entrenador puede llegar a ser una traba para su arribo.

La difícil tarea del Barcelona de contrastar con un Real Madrid plagado de figuras

Para colmo de males del Barcelona, el Real Madrid no para de sumar figuras de primer nivel. A Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Rodrygo Goes, Endrick y Arda Guler, le acoplará a Kylian Mbappé. Por lo que en España vaticinan varias temporadas de hegemonía merengue no solo en LaLiga, sino también en el plano internacional.