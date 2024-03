Jürgen Klopp anunció recientemente que esta será su última temporada al mando del Liverpool tras haber estado nueve años en el club de Merseyside. En su periplo por el mítico club inglés, los Reds volvieron a estrellato luego de varios años en las tinieblas, ya que durante su gestión se obtieron 8 títulos, encontrándose una Champions League y dos Premier Leagues en ese palmarés.

Durante esta última temporada bajo el mando del entrenador alemán, Liverpool atravesó un profundo cambio de plantel que tuvo como factor principal la salida varios históricos y el arribo otros futbolistas a modo de reemplazo. Entre ellos se encuentra Alexis Mac Allister, quien se convirtió en una pieza clave para Klopp esta campaña.

Con la inminente partida del DT con pasado en Dortmund, el futuro de Alexis podría verse condicionado, como suele suceder con cualquier cambio de gestión. Sin embargo, para seguir por una línea similar a la que posee actualmente el club, en Liverpool piensan en Xabi Alonso como el reemplazante natural de Jürgen Klopp. Para tentar al entrenador español de enorme presente en Bayer Leverkusen, en Merseyside ya tienen elaborada una fórmula que sería infalible si se concreta.

El plan de Liverpool para confirmar a Xabi Alonso como su nuevo entrenador

Según informó The Times, en Liverpool concretaron un regreso vital para la estructura deportiva del club, ya que Michael Edwards vuelve a su rol de jefe de operaciones de fútbol dentro del club inglés. El que es catalogado como el “arquitecto del Liverpool moderno” confirmó su retorno a la institución tras su salida hace dos años. En la directiva de los Reds consideran que no había nadie más idóneo que él para encabezar el ciclo post Klopp, por lo que se reincorporó como directivo en el plano futbolístico.

Con Edwards a la cabeza, el próximo paso de Liverpool será contratar un director deportivo nuevo, ya que según trascendió mediante The Telegraph, el conjunto inglés no elegiría un entrenador hasta no tener a un cambio en la cúpula del balompié. Para el flamante jefe de operaciones de fútbol, el elegido para ese puesto es Richard Hughes, actual director deportivo de Bournesmouth.

Hughes ya anunció que a fines de temporada se irá de los “Cherries“, por lo que podrá sumarse al Liverpool a partir de julio de 2024 para conformar junto con Michael Edwards el tándem que tome las decisiones deportivas. Apenas esto se concrete, el camino para que Xabi Alonso sea el entrenador de Liverpool quedará allanado.

¿Por qué? Básicamente, porque el español ya ha manifestado que el club con el que más vínculo ha tenido durante su carrera era Liverpool, y los Reds se mostraron interesados en contar con él. En paralelo, surge otro factor clave: Iñaki Ibáñez, representante de Xabi Alonso, posee gran relación con Richard Hughes y podrían nuevamente concretar un acuerdo entre los dos, ya que recientemente lo hicieron con Bournesmouth al contratar a Andoni Iraola como entrenador en el equipo costero.

The Times sentenció que este movimiento dentro de las oficinas de Liverpool hace que Alonso pique en punta para ser el sucesor de Jürgen Klopp. Lógicamente, quedará esperar a la apertura del mercado de pases, pero el camino de los Reds y de Xabi van hacia un mismo rumbo una vez más.

¿Cómo cambiaría el futuro de Alexis Mac Allister con el arribo de Xabi Alonso?

El 10 argentino es vital para Jürgen Klopp. El alemán se ha encariñado incluso con Alexis, al tal punto que lo ha apodado como “Maca”. Con su rendimiento, y su nuevo posicionamiento como volante de contención, Klopp convirtió a Mac Allister en un todocampista top a nivel mundial.

Con su salida del banco de suplentes de Liverpool, y con el factible arribo de Xabi Alonso, el pampeano deberá adaptarse a la nueva idea de juego que tendrán los de Merseyside de cara a la próxima temporada.