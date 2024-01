Carlos Alcaraz se transformará este miércoles en la transferencia más rutilante en Europa para el Fútbol Argentino del mercado de pases de enero del 2024. Es que el exvolante de Racing Club dejará la Championship (segunda categoría del sistema de ligas de Inglaterra), en donde milita con el Southampton, para incorporarse a la Juventus de la Serie A de Italia.

De acuerdo a diferentes reportes que provienen del Viejo Continente, el oriundo de La Plata llegará al elenco de Turín en calidad de préstamo hasta el final de la temporada, con un contrato en el que se aclara una condición de derecho a compra por una suma cercana a los 40 millones de euros. Si no se ejecuta, regresará a Southampton a mediados de este año.

Para tal trámite, Carlos Alcaraz, que fue titular este domingo en el Vicarage Road ante el Watford (1 a 1) en uno de los compromisos correspondientes a la Cuarta Ronda de la FA Cup, pasó por Londres en las primeras horas de este miércoles 31 de enero para culminar con el proceso de la revisión médica. En cuanto determinen que está todo en orden, tomará un vuelo hacia la región italiana de Piamonte donde lo espera la Vecchia Signora.

La situación inesperada de Moise Kean ayudó para que Carlos Alcaraz arribara a la Juventus

Massimiliano Allegri necesitaba un mediocampista, por eso llegaron a sonar los volantes de la Real Sociedad Martín Zubimendi y Take Kubo. Pero para ir por alguno de ellos o por los dos, estaban esperando que la transferencia de Moise Kean al Atlético de Madrid se terminara de confeccionar. Sin embargo, repentinamente, todo dio marcha atrás.

El delantero italiano llegó a viajar a Madrid y hasta se hizo presente en el Estadio Metropolitano para el encuentro del Colchonero con el Valencia por la jornada 22 de LaLiga. No obstante, su revisión médica no salió como se esperaba y debió retornar a Turín. Con este panorama, en el que no ingresó el dinero por el pase y no se logró el espacio de la masa salarial dentro de los límites impuestos por el fair play financiero, apareció la opción ‘low cost’ de Carlos Alcaraz.

El camino de Carlos Alcaraz para llegar a la Juventus

Carlos Alcaraz, nacido el 30 de noviembre del 2002 en La Plata, se formó en las divisiones inferiores de Racing Club, en donde debutó el 26 de enero del 2020 contra Atlético Tucumán por la jornada 17 de la Superliga. Tras 83 partidos, 12 goles, 5 asistencias y un título (Trofeo de Campeones 2022), Charly fue vendido al Southampton en enero del 2023.

En el elenco inglés logró ganarse un lugar enseguida, a tal punto que en un año acumuló 47 presencias, 8 goles y 5 asistencias entre compromisos por la Premier League, Championship, FA Cup y EFL Cup. Tales números hicieron que apareciera en la órbita de la Juventus en donde peleará un puesto con Adrien Rabiot, Weston McKennie, Fabio Miretti y Hans Caviglia.