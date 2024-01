El mercado de pases de enero finalizará en apenas unas horas en el fútbol europeo, y también en Arabia Saudita, donde buscaron reforzarse con varias figuras mundiales, pero finalmente no lo han conseguido. Uno de esos casos era el de Miguel Almirón, que seguirá en Inglaterra al menos por los próximos seis meses.

El paraguayo había sido vinculado con una transferencia al fútbol árabe por el periodista Ben Jacobs, en una negociación que le hubiera sido muy útil al equipo inglés en lo financiero. Los Magpies tienen complicaciones con el Fair Play Financiero y una estrecha relación con el fútbol árabe (su dueño es el Fondo de Inversión de Arabia), por lo que la transferencia se hubiera llevado a cabo sin mayores inconvenientes.

No obstante, esto no sucedió y no lo hará en las próximas horas, puesto que Almirón se recuperó de una pequeña enfermedad y Eddie Howe lo volvió a convocar este martes, en el encuentro frente a Aston Villa. El paraguayo inició el partido en el banco de suplentes, tras dos semanas de ausencia.

Newcastle, en la cuerda floja con el Fair Play

La realidad indica que la Premier League se ha puesto sumamente estricta con el Fair Play Financiero, y cualquier déficit mayor a 105 millones de libras en un curso de tres temporadas es sancionado por la entidad.

Ante esto, los equipos deben balancear sus finanzas y las transferencias salientes de sus figuras ayudan a ello. Newcastle es uno de los equipos que podría sufrir una vez que se vuelvan a repasar los libros, y por ello se ha reportado que buscan desprenderse de sus figuras.

Miguel Almirón encabeza una lista donde también aparecen Aleksandr Isak y Bruno Guimaraes, como posibles ventas a realizar en el mercado de julio/agosto, de cara al inicio de la próxima temporada.

Las posibilidades de que Miguel Almirón deje Newcastle

Por todo lo mencionado anteriormente, la realidad indica que el tiempo de Miguel Almirón en Newcastle estaría llegando a su fin. El próximo mes Almirón cumplirá 30 años y con dos años restantes en el contrato, el mercado de pases próximo sería el ideal para que las Urracas saquen un buen rédito por él.

Como mencionamos, las negociaciones con Arabia Saudita no serán un problema, siempre y cuando Almirón no tenga problemas en dejar el fútbol europeo. Si el paraguayo quisiera seguir en el fútbol de élite, habrá que ver qué ofertas recibe el Newcastle por él.

Por lo pronto en estos cinco años, desde su llegada proveniente del Atlanta United, Almirón vistió la camiseta del Newcastle en 195 ocasiones, convirtiendo 30 goles y repartiendo 11 asistencias. Aunque claro, todavía resta la cuenta pendiente de agregar un título en las vitrinas que -sin contar los títulos de segunda división- llevan décadas sin recibir ser actualizadas.