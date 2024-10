El exjugador italiano, que no incluye al portugués entre los mejores delanteros que vio, contó que el jugador de Al Nassr le envió un desafiante mensaje tras una crítica.

Cassano reveló un cruce con Cristiano Ronaldo: "Me faltaste el respeto"

El exfutbolista italiano Antonio Cassano, quien entre 2006 y 2007 defendió la camiseta de Real Madrid sin mayor éxito, reveló recientemente un cruce que mantuvo con Cristiano Ronaldo, quien sigue rompiendo récords en Al Nassr, luego de haberlo criticado públicamente.

“No sabe jugar al fútbol y me importa una mierda que meta tres mil goles”, había dicho El Bambino, que disputó con la Selección de Italia el Mundial de Brasil en 2014. Luego de sus críticas, contó en el podcast The BSMT que el crack portugués se comunicó con él.

“Vi un número con el prefijo 0034 en mi teléfono móvil. 0034 es España. Luego vi una lista con todos los títulos que ganó Cristiano Ronaldo, además de los goles y las estadísticas”, relató Cassano. Pero aquellos datos que el portugués se encargó de recopilar para el italiano solo eran la antesala del mensaje. “Me faltaste el respeto”, le dijo mediante un mensaje de voz.

“No es necesario que vuelvas a hacer eso. Sólo marcaste 150 goles, sólo ganaste cuatro títulos”, re recriminó el cinco veces ganador del Balón de Oro según contó Cassano. A lo que él respondió: “Querido Cristiano Ronaldo, escúchame: ¿sabes cuál es el problema? No te respetaba porque no me gustabas como jugador”.

Cristiano Ronaldo superó la barrera de los 900 goles como futbolista profesional.

¿Coincidieron en Real Madrid Cassano y Cristiano?

Antonio Cassano no logró nunca afianzarse en Real Madrid. Durante su primera temporada, se mostró en muy mala forma física y no tardó en perder lugar. Para la segunda, con Capello como entrenador, mejoró mucho en ese aspecto, pero terminó separado del equipo por un acto de indisciplina y luego se fue cedido a Sampdoria, en 2008, para ya no volver. Recién a mediados del año siguiente llegó Cristiano Ronaldo al equipo Merengue, procedente de Manchester United.

Los delanteros que Cassano destacó por encima de Cristiano

La última crítica de Cassano a Cristiano Ronaldo surgió de la elección de los delanteros más potentes entre sus contemporáneos, de la que dejó afuera al portugués y sí eligió a dos futbolistas argentinos. “Jugar al fútbol jugaron Higuaín, Lewandowski, Benzema, Agüero, Ibra, Suárez…”, enumeró.

Y agregó: “Ellos sí saben jugar al fútbol en equipo. Pero Cristiano… ¿Cuál es su objetivo? Gol, gol, gol. Todos los que nombre antes tienen un denominador común. También saben jugar para sus compañeros”.