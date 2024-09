Ole Gunnar Solskjaer, exjugador de Manchester United y entrenador que dio lugar al regreso de Cristiano Ronaldo al club, opinó que de haber fichado este para Manchester City hubiese convertido incluso más goles de los que lleva anotados Erling Haaland en el equipo que conduce Josep Guardiola.

El elogio a las capacidades individuales del ahora jugador de Al Nassr que hizo el noruego fue también una autocrítica de su gestión como técnico de los Red Devils, pues con el correr del tiempo aseguró entender que su arribo había afectado la naturaleza del plantel.

“Cristiano Ronaldo ha sido uno de los mejores jugadores del mundo durante 15 años y tiene una historia en el club. Cuando dejó la Juventus dijimos que no podíamos dejarlo ir al City porque probablemente marcaría más goles que Haaland”, señaló Solskjaer durante su participación en el Oslo Business Forum.

“Entonces hablé con Cristiano, lo llevamos al Manchester United. Pero creo que eso afectó a todo el vestuario, a la dinámica. Tal vez muchos otros jugadores se sintieron menos importantes porque, lógicamente, había llegado una superestrella mundial”, explicó a continuación.

Cristiano Ronaldo llegó este viernes a los 903 goles como profesional.

Más allá del lucimiento personal del portugués, Solskjaer terminó entendiendo que su arribo terminó costándole el trabajo. “Él fue el máximo goleador ese año, marcó 24 goles o algo así, ¡pero yo me quedé sin trabajo 10 semanas después!”, se encargó de resaltar.

La salida del noruego provocó el arribo de Erik ten Hag a Manchester United y el inicio del fin de la historia de Cristiano con el club. Más de una vez se enfrentó con el entrenador, como se iría sabiendo tiempo después, y más de una vez quedó relegado del equipo titular, aportando nada más que tres goles durante ese proceso.

Las críticas recientes de Cristiano Ronaldo a Erik ten Hag

Recientemente, Cristiano Ronaldo había sido crítico de Erik ten Hag, quien muchas veces lo relegó durante el último paso del portugués por Manchester United y a quien acusó de no tener conocimiento de la grandeza del club y no escuchar a aquellos que sí la han aprendido.

“Si escuchara a Ruud van Nistelrooy (exjugador y su actual asistente), tal vez podría ayudarlo. Él conoce el club y el club debe escuchar a los chicos que estuvieron allí. Río (Ferdinand), Roy Keane, Scholes, Gary Neville, Sir Alex Ferguson… No se puede reconstruir un club sin conocimiento”, había planteado desde su propio canal de Youtube, en diálogo con Rio Ferdinand.

“Como entrenador del Manchester United no puedes decir que no vas a luchar por ganar la Premier o la Champions League. Hay que decir ‘tal vez no tengamos el potencial, pero lo vamos a intentar’. ¡Tienes que intentarlo!”, agregó el portugués refiriéndose directamente al DT.