El FC Barcelona recibió una durísima noticia tras la última jornada de LaLiga: Marc Ter Stegen se lesionó gravemente y no volverá a jugar en lo que resta de la temporada. Según indica el parte médico, el arquero alemán sufrió una “rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha” y ya está programada su cirugía.

Sin su portero titular, con la posibilidad de que el canterano Iñaki Peña surja como el reemplazante directo del teutón, el Blaugrana deberá decidir quién será el guardián de su arco para afrontar un exigente calendario y, en ese contexto, le llegó un ofrecimiento inesperado.

Claudio Bravo, histórico multicampeón chileno, reveló en declaraciones a Win Win All Sports que no tendría problemas en regresar al combinado culé pese a haber dejado la actividad deportiva. “Si el Barcelona me llama, salgo del retiro”, fueron las palabras que ya están en la portada de los principales medios españoles.

Claudio Bravo fue récord en la última Copa América 2024, la cual disputó con 41 años. (Foto: IMAGO)

Ocho títulos, entre ellos la UEFA Champions League de la temporada 2014-15, marcaron a fuego a Bravo en el Barça y su recuerdo allí es prácticamente imborrable. Eso sí, para volver a vestir la camiseta del Blaugrana deberá dar marcha atrás con la decisión de no jugar más al fútbol.

“Voy a dejar el fútbol profesional. Creo que he tomado una decisión acertada, meditada, muy conversada a nivel familiar y con mi entorno más cercano. Creo que es momento también de cerrar un ciclo muy importante en mi vida. Es un momento también para poder comenzar otra etapa de mi vida y también familiar, que seguramente será igual de exitosa como esta etapa que nos logró brindar grandes satisfacciones en todos los sentidos”, dijo en el posteo en redes con el que anunció su retiro. ¿Hora de volver?

Todos los títulos que ganó Claudio Bravo en su carrera

Colo Colo:

Clausura 2002

Apertura 2006.

Real Sociedad:

Segunda División 2009/10

Barcelona:

LaLiga 2014/2015

LaLiga 2015/2016

Copa del Rey 2014/2015

Copa del Rey 2015/2016

Mundial de Clubes 2015

Supercopa de España 2016/17

Champions League 2014/15

Supercopa de Europa 2015/16

Selección de Chile:

Copa América 2015

Copa América 2016

Manchester City:

Premier League, 2017/18

Premier League 2018/19

Fa Cup 2018/19

Copa de la Liga 2017/2018

Copa de la Liga 2018/2019

Copa de la Liga 2019/20

Community Shield 2018/19

Community Shield 2019/20

Real Betis: