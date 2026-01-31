Competencia para Julián Álvarez: Atlético de Madrid acelera por el goleador del Mundial de Clubes

Al mercado de pases en Europa le quedan apenas 48 horas, con el cierre pactado para el próximo lunes 2 de febrero. Y el Atlético de Madrid quiere dar un golpe de efecto fichando a uno de los delanteros más prometedores del mundo fútbol: Marcos Leonardo.

Marcos Leonardo es un delantero brasileño de apenas 22 años que se hizo un nombre en el Santos y luego de un breve paso por el Benfica de Portugal, recaló en el Al Hilal, que lo pagó en 40 millones de euros. Allí lleva convertidos 43 goles en apenas 67 partidos, incluyendo 4 en el Mundial de Clubes, donde fue uno de los goleadores junto a Ángel Di María, Serhou Guirassy y Gonzalo García.

Marcos Leonardo está siendo figura en Al Hilal y pronto será refuerzo del Atlético de Madrid. (Getty)

De acuerdo a la información del periodista italiano Matteo Moretto, especialista en el mercado europeo, el Atlético de Madrid está en “negociaciones avanzadas” para conseguir el préstamo de Marcos Leonardo. “En las últimas horas, los dos clubes han mantenido contactos para llegar a un acuerdo sobre una cesión”, agregó en su reporte.

La sequía goleadora de Julián Álvarez obliga al Atlético de Madrid a buscar otro delantero

En condiciones normales, Atlético de Madrid no debería necesitar un nuevo delantero: Julián Álvarez, Alexander Sorloth y Antoine Griezmann son nombres propios fuertes para ocupar el ataque del colchonero. Sin embargo, la mala racha del argentino ya se ha convertido en una realidad preocupante.

El último gol que convirtió Julián Álvarez para el Atlético de Madrid fue el 9 de diciembre del año pasado, en el triunfo por 3 a 2 vs. PSV Eindhoven por Champions League. Desde entonces, el club de la capital española ha jugado 10 partidos, y Julián jugó como titular en 9 de ellos, sin convertir.

Los goles no están llegando esta temporada para Julián Álvarez. (Getty)

En la temporada, Julián Álvarez lleva 7 goles por LALIGA y otros 4 por Champions, para un total de 11 en 30 partidos jugados con el club español. Cifras que quedan sumamente cortas para el delantero titular, especialmente cuando venía de convertir 29 goles en la temporada pasada.

