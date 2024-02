Con apenas 24 años de edad, Julián Álvarez se transformó en uno de los delanteros más destacados del mundo y en uno de los jugadores argentinos de mejor presente a lo largo y a lo ancho del globo terráqueo. De hecho, ha protagonizado una evolución sencillamente notable pese a que no es prioridad absoluta en Manchester City.

Sin ir más lejos, este martes, por el partido de ida correspondiente a los octavos de final de la UEFA Champions League, el artillero surgido de las divisiones inferiores de River Plate no solamente no estuvo desde el arranque contra FC Copenhague, en Dinamarca, sino que tampoco ingresó. Sí, no tuvo ningún minuto de acción.

Esto, como no podía ser de otra manera, generó un gran malestar en las redes sociales, fundamentalmente por parte de aficionados argentinos y particularmente fanáticos de River. De todas maneras, los comandados tácticamente por Josep Guardiola se impusieron por 3-1 para dar un gran paso hacia la próxima instancia de la Orejona.

Pero, mientras tanto, el nombre propio del delantero nacido en Calchín, provincia de Córdoba, sigue sonando para otros pesos pesados del continente europeo. De hecho, en las últimas horas, el experto turco en transferencias internacionales Ekrem Konur exteriorizó, por intermedio de sus redes sociales oficiales, que la Araña podría cambiar de aires.

Sin titubear, Konur indicó que hay dos gigantes de Europa que están siguiendo muy de cerca los pasos del campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. Y esos dos gigantes no son otros que Real Madrid y Paris Saint-Germain, dos de los potenciales destinos más seductores del momento para cualquier jugador.

No es un detalle menor que los de la capital española ya se posicionaron detrás de la figura del futbolista que tiene contrato con Manchester City hasta 2028 hace algunos meses. Sin embargo, en aquel entonces, la historia no fue más allá de un simple interés, algo que podría cambiar en el mercado de pases veraniego en Europa.

En 2023, no solamente la Casablanca se fijó en Julián Álvarez sino también su archirrival Barcelona. De todos modos, por el momento, la escuadra catalana, que se encuentra atravesando algunas turbulencias, parece haberse bajado de la contienda, esa a la que se sumó el poderoso combinado francés dirigido por Luis Enrique.

Los números de Julián Álvarez en Manchester City

Julián Álvarez acumula 32 anotaciones y 15 asistencias al cabo de 83 partidos de carácter oficial en Manchester City.

La cotización de Julián Álvarez

Según el sitio web especializado ‘Transfermarkt’, Julián Álvarez tiene actualmente un valor de mercado de 90 millones de euros.