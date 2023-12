Cristian Romero necesitó de apenas cinco minutos para llevar a los hinchas del Tottenham de la preocupación a la ovación. Apenas se había disputado un minuto del encuentro ante Everton cuando quedó sentado en el piso, dolorido tras un mal movimiento que realizó en el esfuerzo por cortar un avance peligroso del equipo visitante; pero poco después dejó claro que no había nada que tener.

Cinco minutos después de quejarse de ese dolor, aparentemente en la parte posterior del tobillo, corrió a toda velocidad para comenzar a descontar los metros de ventaja que, tras recibir una asistencia precisa, llevaba Calvert Lewin dispuesto a irse mano a mano con el arquero Vicario. Justo cuando el delantero se dispuso a rematar, Cuti hizo el último esfuerzo arrojándose con su pierna derecha extendida, para bloquear el disparo sin cometer infracción y enviar la pelota al corner.

Tras el sofocón inicial, desactivado por quien continúa haciendo méritos para estar considerado entre los mejores defensores del mundo, Tottenham comenzó a tomar las riendas del encuentro en su propio estadio y terminó yéndose al descanso con ventaja de 2-0, gracias a los goles de Richarlison a los 9 minutos y de Heung-Min Son, de gran relación con el Cuti, a los 18.

Si bien hizo que el dolor no se notara a lo largo de esa primera mitad, Romero no salió a disputar el complemento y se sentó en el banco de suplentes con hielo sobre el posterior del muslo derecho, zona que no parecía ser la que se tocaba al primer minuto de juego.

Sin el defensor de la Selección Argentina, los segundos 45 minutos se hicieron muy cuesta arriba para los Spurs, porque Everton logró descontar a los 82 con un tanto de André Gómez y a punto estuvo de igualarlo en la última jugada del partido. Finalmente, los locales terminaron celebrando una ajustada victoria 2-1.

Los elogios de Lo Celso a Romero

Previo al partido ante Everton, Giovani Lo Celso había repartido elogios hacia su compañero de Tottenham y Selección Argentina en una entrevista concedida a ESPN desde Inglaterra. “Al Cuti acá lo quieren mucho. Es un referente dentro del club y en el vestuario”, había dicho el mediocampista que este sábado inició el encuentro entre los suplentes.

Y agregó: “Es el segundo capitán, por detrás de Son que lleva muchísimos años. Lo veo muy bien, cada vez más adaptado, cada vez más referente, transmitiendo mucho. Es un jugador que te contagia mucho, ya sea en el entrenamiento o en un partido. Tenerlo a él en el equipo a nosotros nos da un plus”.

¿Cuántos partidos lleva disputados Cuti con los Spurs?

Con el de este sábado, Cristian Romero suma ya 80 partidos oficiales con la camiseta del Tottenham, club al que arribó a mediados de 2021 procedente del Atalanta. Además de sus virtudes como defensor, también lleva aportados 4 goles al equipo.