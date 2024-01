En su primera conferencia de prensa como entrenador de Roma, cargo que le fue ofrecido tras la destitución de José Mourinho y aceptó sin dudar, Daniele De Rossi hizo una confesión que no es recomendable para nadie que deba ponerse al frente de un grupo de trabajo, especialmente en el que conviven personalidades y egos tan altos como en el fútbol de élite. Tal vez por su estatus de ídolo, no le importó correr el riesgo de admitir que tiene preferencias dentro del plantel.

“Ser entrenador no te quita la relación de confianza que tienes con gran parte del vestuario y yo no tengo intención de quitármela. Creo que nos pueden respetar incluso sabiendo que somos amigos. No tengo que fingir que nunca he estado aquí, o que no amo a Pellegrino, a Cristante… Nunca he fingido aquí y nunca he fingido con mis compañeros”, expresó el exfutbolista que dedicó al club 18 años de su carrera profesional.

Y continuó: “No tengo que fingir. Hubo una persona que incluso me aconsejó que no viniera en coche hoy, porque, ya sabes, podía ser demasiado. No tengo que fingir que soy pobre. No tengo nada que fingir. Solo tengo que entrenar al equipo. Una vez que salgamos al campo, que dejemos el vestuario, me sentiré como entrenador allí. Porque me miran, me escuchan, me siguen y la sensación de los primeros días es que les gusta lo que escuchan“.

De Rossi, que tuvo un breve paso por Boca, seducido por la pasión con que se vive el fútbol argentino y la leyenda de La Bombonera, pero llegó a disputar nada más que 7 partidos, mencionó a Paulo Dybala como uno de los mejores futbolistas que tiene en un plantel con el que dijo estar más que conforme y confiado de poder obtener mejores resultados que los que tienen al equipo relegado a la novena posición de la Serie A.

“Era consciente que llegaba a un equipo fuerte. Pero cuando ves a estos jugadores en vivo, quedas impresionado. Estaba acostumbrado a jugar con jugadores fuertes. Pero luego, cuando después de mucho tiempo los vuelves a ver en los entrenamientos, te acercas a este nivel de fútbol, ​​y ves el balón tocado por Dybala, Lukaku, Pellegrini, por estos jugadores de aquí, te quedas impactado”, señaló.

Listo para el estreno

El debut oficial de Daniele De Rosi como entrenador de Roma tendrá lugar este sábado, recibiendo en el Olímpico a Hellas Verona. De cara a dicho compromiso, dejó claro que tiene muy bien estudiado al rival. “Es un equipo estructuralmente sólido, dotado de jugadores de gran físico, con un juego bastante definido, reconocible y que saben hacer bien”, repasó.

“La emoción del debut no debería jugarnos una mala pasada. Ni a mí, que estoy bastante tranquilo, ni a los chicos. Es un cambio y, espero que no, puede haber mal humor. Todos debemos estar muy abrigados. Yo en el banquillo, los chicos en el campo y la gente fuera”, concluyó.

Su diálogo con Mourinho

De Rossi reconoció haber enviado un mensaje a Jose Mourinho tras enterarse de su salida de Roma. “Tenía ganas de escribirle. Fue de los primeros en hacerlo cuando fiché por el Spal. El mío fue un gesto necesario y correcto. No sé si se aburrió, habría que preguntarle. No me atrevo a decirlo y con todo respeto ni siquiera me importa demasiado: tengo que centrarme en lo que tengo delante, en lo que puedo cambiar, en lo que puedo mejorar, en lo que puedo hacer. Les aseguro que en estos cuatro días, como es normal, me he visto obligado a hablar de muchas cosas, además de fútbol: el contrato, el uniforme… No veo la hora de que esto se normalice y empezar a pasar los días aquí viendo, estudiando, pensando en el fútbol”, dijo.