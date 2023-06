Bayern Munich espera poder reforzar su plantilla con un delantero de máxima jerarquía para la próxima temporada, aunque el propio presidente del club ha reconocido que esas gestiones no vienen siendo nada sencillas, por escasez de oferta y gran demanda.

“Estamos buscando un número 9, no es un secreto. Desafortunadamente, no es tan fácil. No hay muchos de ellos en el mercado. Y los atacantes que están realmente arriba también son buscados por otros clubes“, había dicho Herbert Hainer hace solo un par de días.

Si se tiene en cuenta que Julián Álvarez es el único futbolista que en la temporada ha logrado conquistar Copa del Mundo y Champions League, ponerle el rótulo de atacante top no es para nada exagerado. También es verdad que el protagonismo que tuvo en la Selección Argentina no lo ha encontrado en Manchester City; aunque tal vez ello sea una ventaja y no un problema para el Bayern.

El representante del club alemán que puso el nombre del ex-River sobre la mesa fue el neerlandés Roy Makaay, quien en diálogo con D Sports Radio no ocultó cuánto le gusta: “Me encanta Julián Álvarez como jugador. Creo que tiene un gran futuro”, dijo el exfutbolista que actualmente trabaja para las categorías formativas, pero que tiene gran llegada al cuerpo técnico del primer equipo y la directiva.

A diferencia del rumor que se había instalado ante la posibilidad de que Marcelo Gallardo se convirtiera en entrenador de Olympique de Marsella, Bayern Munich sí cuenta con el dinero necesario para hacer una oferta de compra por el argentino, quien terminó la temporada sumando muy pocos minutos en Manchester City. Más allá de eso, Guardiola tiene intenciones de retenerlo y el jugador de pelear por un lugar la próxima temporada.