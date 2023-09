La calidad futbolística de Alan Varela puede corroborarse por partida doble si se tiene en cuenta lo bien que ha rendido en sus primeros partidos como futbolista de Porto, incluyendo su estreno absoluto en Champions League, y cuánto lo ha extrañado Boca en mitad de cancha desde su partida.

De hecho, los hinchas del equipo portugués no dudaron en salir a manifestarse encantados en las redes sociales por su producción en el triunfo 3-1 sobre Shakhtar Donetsk como visitante, en el que se destacó con un 91 por ciento de efectividad en la entrega de pases, además de colaborar con cinco recuperaciones de pelota.

Sin embargo, el entrenador del equipo Sergio Conceicão, quien ha apostado por Varela desde su llegada, invitó recientemente a no sacar conclusiones apresuradas en relación al mediocampista argentino y a otros futbolistas que están haciendo sus primeras presentaciones con el equipo, como el español Iván Jaime.

“Todavía tienen que entender algunas de las ideas que tengo para los futbolistas que juegan en esa posición. Creo que todavía tienen algo que mejorar, incluso diría que tienen mucho que mejorar”, expresó el exjugador de la Selección de Portugal, quien disputó el Mundial de Corea y Japón en 2002.

Más allá de ese pedido de calma, el entrenador se mostró más que satisfecho con los refuerzos que concretó el club, incluyendo al exjugador de Boca. “Ahora, nos hemos dado cuenta, y por eso los hemos fichado, que tienen potencial y calidad. Lo creemos”, concluyó.

Las palabras de Varela tras su estreno en Champions League

En su tercer partido oficial con Porto y su debut absoluto en Champions League, Alan Varela disputó un encuentro de gran nivel, como para terminar de ganarse la confianza de sus compañeros y el cuerpo técnico. Consumada la victoria, el ex-Boca manifestó sus sensaciones.

“Estoy muy contento. Fue muy importante ganar el primer partido, más de visita. Nos de tranquilidad para seguir trabajando y afrontar los próximos partidos. Desde el día uno me recibieron muy bien, me sentí parte al instante. Todos me trataron muy bien. Eso fue muy importante para mi adaptación“, señaló.

Y agregó: “Estoy muy contento de estar acá. Trabajo día a día para estar al cien por ciento en cada partido y poder demostrar lo que juego, lo que soy, en cada cancha. Poder aportar para el equipo. Ojalá pueda seguir haciéndolo y ayudar al equipo”.

Los números que dejó el estreno en Champions de Varela

