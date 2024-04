Varios clubes del Big Six siguen atentos los movimientos del Real y esperan por la posibilidad de hacerse con Vini.

El traspaso de Kylian Mbappé al Real Madrid es uno de los más anticipados en la historia del fútbol, y su llegada a la capital española parece ser sólo una cuestión de tiempo. Sin embargo, medios locales destacan que podría ocasionar un conflicto en el vestuario, el cual terminaría con la salida de Vini Jr. rumbo a la Premier League.

La ida de Karim Benzema, en verano pasado, parecía dejar al brasileño como la gran figura del equipo. Hasta que Jude Bellingham apareció. El inglés, que llegaba con un buen refuerzo se ganó, a base de goles y buenos rendimientos, el lugar de figura absoluta en el plantel, a la par de Vinicius. Ahora bien… ¿Qué pasaría si se suma otra figura de esa talla al equipo?

Pues en España hablan de un inevitable “choque de egos” dentro del vestuario, ante lo cual el Real se vería obligado a desprenderse de Vinicius para desactivar cualquier tipo de división interna dentro del plantel. Es por ello que múltiples equipos de la Premier, como Manchester United y Liverpool y hasta el propio PSG, desde Francia, estudian la situación.

La estrategia del Real Madrid para evitar ese ‘Choque de Egos’

El ‘Choque de Egos’ es una posibilidad, no es nada que no haya pasado antes con un vestuario en el que se juntan múltiples figuras y podría destruir el Dream Team que el Real Madrid piensa construir. Sin embargo, Florentino Pérez no es un dirigente más y está atento a esta posibilidad. Es por ello que ha preparado una estrategia para mantener a todos contentos, al menos desde lo económico.

La idea de la dirigencia del Real Madrid es que Kylian Mbappé perciba un contrato similar al de Vini Jr. y Bellingham, de unos 20 millones de euros anuales. Sería menos de un tercio de lo que cobra hoy en día en Paris.

Para complementar los dos tercios del salario restantes, Mbappé recibirá una prima de fichaje de alrededor de 100 millones que cobrará en cuotas mientras forme parte del club, y también una cláusula que le significará varios millones más en derechos de imagen.

¿Cuánto están dispuestos a pagar en la Premier League por Vini Jr.?

La salida de Vini Jr. del Real Madrid, en caso de darse, no será gratuita. Florentino Pérez jamás se permitiría perder a un jugador de su calibre y no ser retribuido acorde.

Es por ello que la cifra que se pide por el brasileño, para iniciar conversaciones, es de 200 millones de euros. Unas 170 millones de libras, la moneda que se maneja en Inglaterra.

Los clubes de la Premier League interesados en fichar a Vinicius son Liverpool, Manchester United y Chelsea. Aunque, realísticamente, sólo los dos primeros podrían afrontar un pago de ese calibre, para el cual también tendrán que vender alguna de sus figuras.