El 1 de octubre de 2020, en plena pandemia, Lucas Robertone fue anunciado oficialmente como refuerzo del Almería español, que le pagó a Vélez poco más de 3 millones de euros por el 50 por ciento de su ficha. Con el fútbol argentino todavía parado por los protocolos de seguridad sanitaria, su salida pasó casi inadvertida.

Sin el cartel de otras grandes figuras, el mediocampista se las ingenió para ganarse rápido un lugar en el equipo. Disputó 30 partidos en su primera temporada, aportando cuatro goles y tres asistencias; 27 partidos en la segunda, con cuatro goles y cuatro asistencias; y un total de 37 en la de reciente finalización, con dos goles y siete asistencias.

Que Lucas Robertone, de 27 años, no haga demasiado ruido mediático no quiere decir que en numerosos clubes no hayan tomado nota de sus rendimientos. De hecho, el portal español Estadio Deportivo asegura que tiene varios pretendientes en el mercado de fichajes.

Almería, que terminó haciéndose dueño de la totalidad de la ficha del jugador abonando otros tres millones de euros a Vélez, no ve con malos ojos una venta siempre que está supere el triple de lo que pagó por él. Es decir, esperan recibir una oferta de entre 20 y 25 millones de euros.

Con la tranquilidad que les da haber renovado al futbolista argentino hasta 2028, con una cláusula de rescisión de 40 millones de euros, no tendrán ningún reparo en rechazar cualquier otra oferta que consideren insuficiente. Pues si bien el club sabe que tiene la necesidad de hacer caja para salir fuerte al mercado, entienden también que encontraron en Robertone a un futbolista que les ofrece garantías.

“Si llega una propuesta que sirva a los intereses del club y del jugador y nos permita encontrar un sustituto para su puesto, no podremos hacer nada. Aceptamos las reglas del mercado”, dijo al respecto Joao Gonçalves, director deportivo del club español.