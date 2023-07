El mundo del fútbol se encuentra conmocionado por la situación que contó el inglés Dele Alli sobre su vida. Quien supo ser una de las grandes promesas del fútbol mundial que actualmente se encuentra a préstamo desde Everton en Besiktas se abrió en una entrevista brindada al histórico Gary Neville y allí relató lo que fue su crudísima infancia y sus primeros años en el mundo del balompié.

El ex futbolista de Tottenham que brilló bajo las órdenes de Mauricio Pochettino contó: “A los 6 años abusó sexualmente de mí un amigo de mi madre, que estaba mucho en la casa. Mi mamá era alcohólica. Me enviaron a África para aprender disciplina. A los 7 años fumaba, a los 8 empecé a vender drogas. A los 11 me colgaron de un puente. A los 12 me adoptó una familia increíble. No podría haber pedido mejores personas para hacer lo que hicieron por mí“.

Siguiendo con su estremecedor relato, Dele Alli reveló: “Mis padres biológicos fueron a los medios y empezaron a acusar a la familia que me adoptó, diciendo que se estaban aprovechando de mí. Querían revisar mis contratos. Después de eso me sentí tan traicionado y defraudado“.

“Una mañana que tenía que ir a entrenar, estaba mirándome al espejo y pensando en retirarme. Sí, a los 24 años, a pesar de que hacía lo que amaba. Por fuera sonreía, parecía que había ganado la batalla, pero por dentro, la estaba perdiendo…“, cerró al respecto en lo que fue un relato crudo y real de lo que le tocó atravesar en su vida.

Entre todos los futbolistas de la Selección de Inglaterra que conocen a Dele Alli y ex compañeros en Tottenham y Everton, quien también le envió un cálido mensaje de apoyo fue Giovani Lo Celso, con quien compartió una temporada en los Spurs. En su cuenta de Twitter, el volante argentino expresó: “Estamos todos con vos, amigo“. Él y otros tantos se sumaron a acompañar a Alli en el momento de haber revelado su durísima historia de vida.