El contundente consejo de Klopp: "Mientras no seas Messi, tienes que defender"

Pasan los años y Lionel Messi sigue siendo el principal apuntado por el mundo del fútbol a la hora de elegir no solamente el mejor jugador de la actualidad sino también el más destacado de todos los tiempos. Con su consagración con la Selección Argentina en Qatar 2022, la Pulga parece haber despejado todas las dudas al respecto.

Y quien también lo tiene claro es Jürgen Klopp, uno de los entrenadores más destacados del globo terráqueo. El alemán, que lleva una larga estadía en un peso pesado del calibre de Liverpool, protagonizó una charla en la que dio un consejo realmente contundente que tiene al nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, como protagonista.

Entre otras cosas, el estratega teutón de pasado en Borussia Dortmund, entre otros equipos, se despachó con un análisis sobre el rol de los jugadores dentro del campo de juego. Sin embargo, dejó afuera del mismo al mencionado Messi, catalogándolo como el único nombre propio del planeta entero que puede hacer lo que quiera en el verde césped.

“Mientras no seas Lionel Messi, tienes que defender”, comenzó exteriorizando, en medio de un video que no demoró en viralizarse por intermedio de las redes sociales, el experimentado director técnico de 56 años de edad, que recientemente comunicó que no continuará al frente del combinado británico tras la actual temporada.

“Lionel es el único que puede esperar a que recuperemos la pelota, luego se la damos y que haga lo que él quiera. Todos los demás tienen que defender”, profundizó quien supo comenzar su exitosa trayectoria como director técnico comandando estratégicamente al Mainz de su país. Sin lugar a dudas, muy contundente.

Cabe destacar que las palabras de Klopp no fueron las únicas que se viralizaron esta semana con respecto a la figura del exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain y con presente en Inter Miami. Por el contrario, quien también se despachó con declaraciones muy elogiosas hacia la Pulga fue el mismísimo Erling Haaland.

“Ganó el Balón de Oro y el The Best de la FIFA y ganó también el Mundial. Es el mejor de siempre, en mi opinión”, señaló el potente delantero noruego de Manchester City cuando le preguntaron por la actualidad de Messi. Sin ningún tipo de rodeos, nuevas demostraciones de la admiración que existe hacia el argentino.

El contrato de Messi en Inter Miami

Lionel Messi tiene un vínculo con el conjunto estadounidense hasta diciembre de 2025.

Los números de Messi en Inter Miami

Lionel Messi acumula 14 anotaciones y 6 asistencias al cabo de 17 partidos oficiales con Inter Miami.