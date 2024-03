No es la primera vez que el futuro de Paulo Dybala está en vilo y mantiene ansiosos a todos los tifosis de AS Roma. En el último mercado de pases, aparecieron diferentes equipos de Europa, e incluso de Medio Oriente, buscando quedarse con el delantero cordobés que también defiende la camiseta de la Selección Argentina.

En las últimas horas, se confirmó que a la Joya la están buscando desde Manchester United, Chelsea, FC Barcelona y Arsenal. Pero ahora, quien se sumó a los 4 gigantes del Viejo Continente fue West Ham. Y lógicamente, en la capital italiana están muy preocupados, ya que su cláusula de rescisión es muy baja.

De aquí a mitad de año, posiblemente surjan nuevos interesados en quedarse con los servicios de Dybala que, a sus 30 años está teniendo una temporada alucinante con la camiseta de AS Roma, donde viene de convertir 4 goles en los últimos 2 partidos: un hat-trick frente a Torino y un tanto frente a Monza.

Hace algunas semanas, también había surgido el rumor de que Atlético de Madrid intentaría quedarse con el ex futbolista de Palermo y Juventus, pero hasta el momento no surgieron nuevas novedades en cuanto a un posible traspaso hacia la capital española. ¿Continuará en AS Roma o terminará emigrando?

El dinero que pide AS Roma por la ficha de Paulo Dybala

A raíz de que a Paulo Dybala lo están buscando desde 5 equipos de Europa, y no se descarta que aparezca una oferta del fútbol de Arabia Saudita, tal como ocurrió en el último mercado de pases, los directivos de AS Roma pretenden 12 millones de euros para liberar al delantero cordobés, ya que el importe corresponde a su cláusula de rescisión.

La temporada de Paulo Dybala en AS Roma

Hasta el momento, Paulo Dybala afrontó un total de 1849 minutos en cancha, que se repartieron en 26 partidos. Además, convirtió 13 goles y aportó 7 asistencias.