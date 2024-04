Pep Guardiola y los suyos sufrieron un duro golpe al perder la serie contra el Real Madrid. La eliminación de la Champions League significa que no podrán repetir el trébol, y ahora comienza a hablarse de refuerzos para el Manchester City, por lo cual el futuro de Julián Álvarez pende de un hilo.

Julián apenas jugó cinco minutos en la ida, y entró para el tiempo suplementario por Erling Haaland en la vuelta, pero el accionar de Guardiola en los últimos partidos da a entender que el español tiene otras opciones por delante. Y ahora el periódico británico The Guardian afirma que el City iría por un crack europeo: Jamal Musiala.

“Manchester City planea pujar por Jamal Musiala en este verano. Pep Guardiola quiere más opciones en el mediocampo ofensivo y Musiala emerge como el principal objetivo”, afirma el afamado medio. Y, luego de mostrar preferencia por Grealish, Foden y Silva, y hasta de haber introducido a Doku antes que a Julián, el ex River parece ser quien más tiene para perder con esta situación.

¿Julián Álvarez debería empezar a buscar nuevos horizontes fuera del Manchester City?

En un año donde Erling Haaland, Jack Grealish y Kevin De Bruyne pasaron mucho tiempo fuera de las canchas por lesión, Julián Álvarez fue uno de los jugadores que dio un paso adelante y mantuvo al Manchester City en la cima del fútbol inglés.

Lleva 17 participaciones de gol en la Premier League, y convirtió cinco goles en la Champions, siendo el delantero principal durante la Fase de Grupos. Sin embargo, es cierto que no ha sido la opción elegida por Guardiola en los momentos importantes y a sus 24 años, necesita un entrenador y un equipo importante que le den esa confianza.

Pep Guardiola y el Manchester City parecen no serlo, por lo menos de cara a esta temporada y, a menos que algo suceda durante la pretemporada, parece que así seguirá todo si el argentino se mantiene en el club.

Jamal Musiala será el objetivo de los principales clubes

El alemán, de apenas 21 años, todavía tiene dos temporadas de contrato con el Bayern Múnich. Su valor de mercado es de 110 millones de euros y si el club bávaro no consigue renovar su contrato, tendrá que venderlo en verano para no perderlo gratis en 2025.

El equipo alemán también tendrá una importante renovación de cara a la próxima temporada, luego de no poder revalidar el título de la Bundesliga por primera vez en once años. Thomas Tuchel dejará su cargo y todavía no hay un nuevo entrenador, por lo que el propio Musiala no renovará hasta no conocer el rumbo que tendrá el Bayern Múnich a futuro.

Manchester City monitorea la situación y la dirigencia no tendrá miedo en abrir la billetera para ficharlo, aunque Chelsea es otro equipo que sigue atentamente el presente del jugador de la selección alemana.

Guardiola no es alguien que tema hacer cambios en equipos ganadores

Siguiendo la línea de Julio Velasco, quien profesa: “Yo no estoy de acuerdo con el lema que dice ‘equipo que gana no se toca’. Y es que si ‘equipo que gana no se toca’, significa que hay que esperar a perder y yo creo que hay que cambiar antes de perder, para seguir ganando“, Pep Guardiola nunca ha mostrado titubeos a la hora de hacer cambios en equipos ganadores.

Ilkay Gundogan y Riyad Mahrez fueron cruciales la temporada pasada, y ambos dejaron el equipo para este nuevo curso, aún a gran nivel. Ya hizo lo propio en Barcelona con Samuel Eto’o o en Bayern Múnich con Toni Kroos.