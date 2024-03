El segmento de entrevistas de Juan Pablo Varsky, Clank!, tuvo un invitado de excepción este último lunes, con la presencia de Julio Velasco. Velasco es un distinguido entrenador argentino que destacó en el mundo del vóley, pero cuyo nombre trascendió más allá cuando Pep Guardiola, en el auge de su etapa en el Barcelona, lo nombró como uno de sus mentores.

En charla con Varsky, Velasco reveló que no fueron una, sino dos, las reuniones que tuvo con Pep Guardiola y que fueron en momentos muy diferentes. “El era jugador todavía, jugaba en Roma con Batistuta”, revela Velasco sobre la primera vez que escuchó la voz Guardiola del otro lado del teléfono.

“Me llama por teléfono y me dice: ‘Escuché una entrevista suya, me interesó mucho porque yo quiero ser entrenador. Acá estamos con Batistuta aburriéndonos en el banco'”, relata el entrenador argentino que llevó a la Selección Italiana a la conquista de dos Campeonatos del Mundo (Brasil 1990 y Grecia 1994) y a una medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, entre decenas de otros títulos europeos y de Liga Mundial.

Como Guardiola estaba en Italia y durante esa última década el país había sido la máxima potencia mundial en el vóley, el nombre de Velasco era sumamente reconocido por aquellos lares. “Nos juntamos a comer, hablamos como tres horas y media”, recuerda Velasco.

“El se acuerda de eso, yo nunca más lo vi, nunca más me acordé, nunca más supe nada y un día estaba en España tomando una cerveza con un amigo y me llaman por teléfono. Era un periodista español y me pregunta: ‘¿Escuchó a Guardiola?’ Yo no sabía nada“, explica sobre el momento en que aquella primera reunión, ya años después, salió a la luz.

“Me cuenta que Guardiola me nombró y me relata la historia que había dicho en un programa”, prosigue. “Había contado que una de las cosas más importantes en su carrera las aprendió de un entrenador de vóley, argentino, etcétera.”

El motivo por el que Guardiola llamó a Velasco

“Lo que a él le llamó la atención es que yo no dije -como hacen muchos entrenadores- que todos los jugadores son iguales. Yo dije que son todos diferentes”, explica Velasco sobre lo hablado en aquella reunión inicial en la capital italiana.

Desde su punto de vista, Velasco explica que: “Hay jugadores que les gusta hablar de táctica, que podes estar una hora hablándoles, y que hay otros que no, ni cinco minutos, hay que decirle las cosas muy rápido. Y eso no quiere decir que unos sean mejores que otros, son diferentes.”

La segunda reunión de Velasco con Guardiola

“Hubo una segunda vez, pero esa vez lo busqué yo”, de ahí sale toda la historia del momento en el que Guardiola buscaba cambiar a Samuel Eto’o por Zlatan Ibrahimovic, a pesar de haber ganado todo con el camerunés en el Barcelona.

Cuando voy a entrenar a España pienso en llamarlo, pensé que podía llegar a él y pude. Nos encontramos y fuimos a comer. Le dije: “Bueno, ésta vez vos vas a darme consejos” y el me contesta: “Sí, pero yo todavía quiero que me digas una cosa: ¿Por qué cambiabas el equipo a pesar de ganar?”

En ese momento es cuando Guardiola le cuenta en confidencia a Velasco que buscaba hacer ese cambio en la delantera del Barcelona, algo que luego no funcionó como se esperaba.

“Yo quiero hacer ese cambio a pesar de que ganamos porque creo que podemos mejorar”, me cuenta. Y yo le digo: “Bueno, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con el lema que dice ‘equipo que gana no se toca’. Y es que si ‘equipo que gana no se toca’, significa que hay que esperar a perder y yo creo que hay que cambiar antes de perder, para seguir ganando.“

La visión de Velasco sobre el cambio

De último paso por la Selección Juvenil Italia Masculina, Velasco relata que el cambio es lo que lo ayudó a mantenerse vigente durante más de cuarenta años de carrera profesional como entrenador. “Obviamente no siempre es posible, pero hay que intentar. Lo cierto es que cuando yo veo que algo no funciona del todo, busco cambiarlo. No necesariamente son los jugadores, puede ser una táctica, un entrenamiento o la preparación física. Si veo que podemos mejorar a pesar de que ganamos, lo hago.”

Una de las historias más curiosas y vitales para entender la forma de pensar de Velasco tiene que ver con lo sucedido hace más de 20 años atrás: “Una vez, después de ganar el mundial, estábamos haciendo un entrenamiento tranquilo, de estiramientos y el kinesiólogo me pregunta por qué hacíamos eso, si los jugadores tenían que prepararse para actuar y con entrenamientos activos. Al día siguiente lo cambiamos.”

Eso sí, el criterio es sumamente importante, y también hay que saber no dejarse llevar por otros comentarios si uno no está de acuerdo con ello: “También pasa que otras veces decidí no cambiar, pero es porque no estaba de acuerdo. La realidad es que si decís ‘gané con lo otro y no voy a cambiar’ es la mejor forma de no mejorar.“

Ahora bien, tanta experiencia también le ha hecho entender que en el fútbol las cosas son aún más difíciles para los entrenadores, por la presión que se les pone y por la popularidad del deporte: “El fútbol lo que tiene es que es muy popular. Si vos, por ejemplo, ves un jugador que va en decadencia, no lo podes cambiar en medio del camino aunque lo veas, porque los hinchas te matan. Ahora si lo cambias cuando llegó a su peor nivel, te lo aceptan. Pero claro, mientras tanto tuviste un jugador que no rendía.”

“Hay jugadores con gran nombre que no rinden, y ahí las situaciones las resuelven los dirigentes. Pasa especialmente cuando llegan a una edad donde ya su cuerpo no rinde igual”, cierra Velasco.