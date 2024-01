James Owen se crío viendo a su padre, Michael, como una estrella de la selección de Inglaterra y de la Premier League, motivo por el cual soñaba de pequeño con convertirse él también en futbolista. Sin embargo, cunado tenía apenas seis años fue diagnosticado con Stargardt, una enfermedad que afecta a la visión.

Pese a esto, continuó jugando al fútbol hasta la adolescencia, cuando su vista se vio tan afectada que tuvo que abandonar su sueño. Esta semana, luego de haber participado de un entrenamiento con personas no videntes, James habló con el portal The Mirror sobre cómo atravesó todo el proceso, siempre con el apoyo de su padre.

“Cuando me diagnosticaron fue difícil, pero no paré de inmediato. Seguí jugando, pero Stargardt es un deterioro, así que después de un tiempo llegué al punto en el que supe que no podía hacer una carrera con eso y estaba empezando a… No diría que empeoró, pero todos (los demás) estaban mejorando. En cierto modo perdí el disfrute. Solía ​​jugar bastante a menudo pero ya no juego”, contó el joven de 17 años al sitio británico.

En este sentido, agregó: “Creo que lo que quería hacer es convertirme en profesional y obviamente fue frustrante hasta el punto de que con el tiempo perdí la diversión. Todavía me encanta jugar al fútbol con mis compañeros aquí y allá y, para ser sincero, si pudiera volver probablemente habría seguido jugando uno o dos años más, pero en ese momento me sentí frustrado y fue un poco agotador”.

Actualmente, James participa de partidos para personas con discapacidad visual en un estilo de fútbol sala con cuatro jugadores con visión parcial y un arquero vidente. Allí, Michael suele ir a verlo y se enorgulleció de su hijo.

“Desde un punto de vista técnico, James siempre tuvo talento. Cuando el balón estaba en sus pies, tenía un gran equilibrio, rápido, un buen regateador, y pensé ‘tiene una buena oportunidad’. Pero luego, a medida que crecía, esas cosas se volvían más importantes, y ahí es donde gradualmente dejó de jugar”, explicó el ex futbolista de Newcastle.

Inglaterra fue sede de los Juegos Mundiales IBSA 2023 y James representó a su país: “(James) Ha tenido un gran vacío en su carrera en muchos sentidos, no ha jugado al fútbol correctamente durante cuatro o cinco años, así que pensé que siempre sería una locura si pensabas que James de repente iba a jugar con el Equipo de Inglaterra. Pero lo que le hizo darse cuenta es que el fútbol está ahí para todos, hay muchas cosas ahí fuera que la gente no se da cuenta, para hacerlo más accesible para todos los demás, y James está interesado en hacer correr la voz para otras personas en su situación”.

Los cruces de Michael Owen con la selección argentina

Michael Owen, de 44 años, quien supo defender la camiseta de Manchester United y Real Madrid, entre otros grandes clubes, enfrentó a la Selección Argentina en el Mundial de 1998, cuando incluso fue elegido como el mejor jugador joven del certamen. En aquel torneo, Inglaterra se enfrentó a la Albiceleste en octavos de final, en un duelo apasionante que culminó 2 a 2 y se definió en los penales de manera favorable para los conducidos por Daniel Alberto Passarella.

Luego, el ex delantero volvió a cruzarse a la Argentina en Corea Japón 2002, en el triunfo británico por 1 a 0 ante los de Marcelo Bielsa, que se despidieron en la primera ronda.