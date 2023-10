El triunfo parece estar más que garantizado, pero es inevitable que la ansiedad por saber quién ganará el Balón de Oro 2023 se apodere del mundo del fútbol. Lionel Messi volvió a ser uno de los candidatos de los que habló una leyenda del balompié como lo es Michael Owen, quien se animó a decir qué lo sorprendería sobre Leo y este famoso premio de la Revista France Football.

La gala del Balón de Oro 2023 será el lunes 30 de octubre a las 16:45 ARG (15:45 ET) y una de las primeras señales que dio Leo Messi sobre la posibilidad que tiene de ganar el premio fue agendar en su calendario el viaje a París para decir presente en el Théâtre du Châtelet. Owen daría su veredicto sobre quién será el ganador.

A la hora de dar las bombas en el mundo del fútbol, pocos como Fabrizio Romano con un porcentaje casi perfecto de veracidad. El periodista italiano le dio un espaldarazo a la opinión de Michael Owen al decir en X (Twitter) que: “Leo Messi, esperado ganador del Balón de Oro 2023. Todos los indicios están por confirmarse, pero Messi volverá a ser el ganador final. La decisión oficial se dará a conocer el lunes por la noche en París. Será el histórico 8º Balón de Oro de Messi”.

Owen supo estar en la cima del mundo del fútbol cuando en 2001 ganó el Balón de Oro tras anotar, con tan solo 21 años, 24 goles con Liverpool y seis con la Selección Inglaterra. Tres de estas anotaciones serían en la goleada 5 a 1 contra Alemania que terminó siendo clave para clasificar al Mundial de Corea y Japón 2002. El exdelantero inglés ganó en esa temporada (2000-01) la Premier League, la FA Cup y la Copa de la Uefa. Una voz más que autorizada para explicar por qué Lionel Messi debe ganar el Balón de Oro 2023.

Michael Owen le concedió una entrevista al Diario AS en Estados Unidos, y cuando le preguntaron quién pensaba que iba a ganar el Balón de Oro 2023, se rindió ante Leo Messi por la capacidad que tuvo de liderar con 35 años a la Selección Argentina para que ganara el Mundial de Qatar 2022. El exjugador inglés también reveló lo que le sorprendería sobre Lionel y este premio de la Revista France Football.

Lo que sorprendería a Michael Owen de Messi y el Balón de Oro 2023

“Creo que este año, en mi opinión, ciertamente se podría decir que ha habido dos candidatos destacados: Erling Haaland anotó 52 goles en 53 y ganó un triplete; es un año de trabajo bastante impresionante para él. Pero no creo que vaya a ganar, creo que será un valiente segundo. Porque Messi obviamente ha tenido el año que probablemente soñó durante toda su carrera. Probablemente haya tenido mejores años en términos de actuaciones, pero ganar una Copa del Mundo y ser la estrella del espectáculo casi completa una carrera perfecta, ¿no es así? Así que me sorprendería que no ganara”, le dijo Michael Owen a AS USA.

El dinero que perdería Haaland si Messi gana el Balón de Oro 2023

A la hora de buscar un candidato que podría pelearle el premio a Lionel Messi, ese es Erling Haaland. En el caso de que el delantero del Manchester City no gane el Balón de Oro 2023 porque Leo, el favorito, sea quien lo obtenga, perderá un bono de un millón de libras esterlinas. Un poco más de $1.2 millones de dólares.