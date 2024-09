Aunque el partido ante Southampton no representó la primera oportunidad en la temporada en que Alejandro Garnacho inició entre los suplentes de Manchester United, sí se especuló mucho con que en esta ocasión la decisión de sentarlo haya sido una suerte de castigo de parte de Erik ten Hag, luego que el argentino le diera su “like” a una publicación de Cristiano Ronaldo criticando al DT.

La admiración del Bichito por el crack portugués no es ninguna novedad e incluso ha sido fruto de algún que otro malestar en torno a la Selección Argentina, donde muchos hinchas lo miraron de reojo por elegir a este por sobre Lionel Messi. Pero el juvenil nunca ha intentado ocultar ese fanatismo y aprovechó su gol de este sábado para volver a ponerlo de manifiesto.

Tras ingresar a los 28 minutos del complemento y provocar rápidamente que Southampton jugara con un hombre menos, por la dura infracción que recibió de parte de Jack Stephens, que se fue expulsado, Garnacho cerró el partido con gol y homenaje a Cristiano Ronaldo, emulando uno de sus festejos.

Que haya sido así no hace otra cosa que seguir alimentando la polémica que se generó entre el crack portugués, actualmente en Al Nassr, y Erik ten Hag, quedando ahora él también expuesto en la misma por tratarse de su ídolo y su actual entrenador. De seguro, una fotografía que no le caerá en gracia al DT neerlandés.

¿Qué había dicho Cristiano sobre ten Hag?

Recientemente, Cristiano Ronaldo había sido crítico de Erik ten Hag, quien muchas veces lo relegó durante el último paso del portugués por Manchester United y a quien acusó de no tener conocimiento de la grandeza del club y no escuchar a aquellos que sí la han aprendido.

“Si escuchara a Ruud van Nistelrooy (exjugador y su actual asistente), tal vez podría ayudarlo. Él conoce el club y el club debe escuchar a los chicos que estuvieron allí. Río (Ferdinand), Roy Keane, Scholes, Gary Neville, Sir Alex Ferguson… No se puede reconstruir un club sin conocimiento”, había planteado desde su propio canal de Youtube, en diálogo con Rio Ferdinand.

“Como entrenador del Manchester United no puedes decir que no vas a luchar por ganar la Premier o la Champions League. Hay que decir ‘tal vez no tengamos el potencial, pero lo vamos a intentar’. ¡Tienes que intentarlo!”, agregó el portugués refiriéndose directamente al DT.

Alejandro Garnacho dio desde sus redes sociales un “like” a la reproducción de esas declaraciones de Cristiano Ronaldo que hizo en X el periodista Fabrizio Romano, lo que en Inglaterra aseguran que no cayó bien a Erik ten Hag.

La respuesta de ten Hag a Cristiano

Como era de esperarse, Erik ten Hag no pudo esquivar en la primera rueda de prensa posterior a las declaraciones del crack portugués que le hicieran consultas al respecto y fue contundente en su respuesta “Cristiano Ronaldo está en Arabia Saudita, muy lejos de Manchester”, sentenció.