Alejandro Garnacho metió un gol clave para salvar el pellejo de Erik ten Hag en Manchester United

Alejandro Garnacho se hizo responsable después de un nuevo momento de zozobra para Manchester United en la temporada. Con el equipo de Erik ten Hag perdiendo como local 1-0 ante Brentford, con un gol que llegó en el quinto minuto de adición del primer tiempo, el argentino no tardó en volver a igualar las acciones en el inicio del complemento, con una gran definición de primera. Finalmente, los Red Devils terminaron imponiéndose 2-1, con gol de Rasmus Hojlund.

Aunque los Red Devils habían acumulado acciones para ponerse en ventaja en la primera mitad, con El Bichito activo por el extremo izquierdo del ataque, por momentos cedió en exceso la posesión de la pelota al equipo visitante, algo que comenzó a impacientar a los fanáticos.

Para peor, en el quinto minuto de adición de esa primera mitad, Brentford logró ponerse en ventaja gracias a un gol de Ethan Pinnock que pareció iba a oficiar como mazazo para un equipo local que llegaba envuelto en rumores de salida de su entrenador de no conseguir un buen resultado.

Haya o no tenido que ver la palabra de Erik ten Hag en el descanso, los Red Devils salieron a llevarse por arriba a su rival desde el inicio del complemento y esa actitud no tardó en dar frutos. Apenas habían transcurrido 2 minutos cuando Marcus Rashford envió el centro desde la derecha que cruzó el área y encontró a Garnacho ingresando por el segundo palo, para definir de primera y sentenciar el 1-1.

El Bichito, que terminó el encuentro recostado por la derecha, ganó todavía mayor confianza y fue artífice de más de una llegada a fondo del United. El autor del gol de la tranquilidad, sin embargo, sería Rasmus Hojlund, que tras recibir una asistencia cinco estrellas de Bruno Fernandes definió con calidad, picándola ante la salida del arquero, para poner el 2-1 definitivo que le dará algo más de aire al DT.

¿Qué había dicho Erik ten Hag de los rumores sobre su futuro?

En la conferencia de prensa previa al duelo ante Brentford, Erik ten Hag había apuntado a parte de la prensa por instalar los rumores de una decisión tomada de la directiva de poner fin a su ciclo como entrenador. “El único ruido proviene únicamente de los medios de comunicación, de algunos de ustedes, no de todos, sacando a relucir historias, creando historias, haciendo cuentos de hadas, trayendo mentiras porque todos estamos en la misma página”, protestó.

Y agregó: “Ya lo había dicho antes del descanso (producto de la Fecha FIFA), pero varios periodistas no me creyeron. Veo todos los informes que escriben. Pero, internamente, este club está tranquilo. Por supuesto que no estamos contentos con la situación en la que nos encontramos, pero al final estamos tranquilos. Nos quedamos donde estamos, nos atenemos al plan y estamos convencidos de que hará que sea un éxito”.

