Antes de viajar rumbo a Argentina para la fecha FIFA en donde se dará el puntapié de las Eliminatorias CONMEBOL de cara al Mundial de 2026, Lautaro Martínez volvió a demostrar que es uno de los futbolistas en mejor forma en todo el fútbol europeo.

Liderando como capitán a un aplastante Inter que marcha como puntero de la Serie A con 8 goles a favor y cero en contra en los primeros tres partidos de la liga, el Toro suma a su lista personal cinco de esos tantos y ya se establece como el goleador del certamen italiano desde su inicio.

En lo que fue la goleada a favor ante la Fiorentina del pasado domingo, Martínez anotó un doblete y, así como sucedió cuando compartió dupla de ataque con Romelu Lukaku, ahora que lo hace con Marcus Thuram, quien reemplazó en el mercado de pases al delantero belga tras su polémica salida.

Justamente con Lukaku, Lautaro Martínez tenía una particular celebración en la que ambos se señalaban con las dos manos apuntándose con los dedos índices. Luego del primer gol del Toro ante Fiorentina, el cual tuvo asistencia de Thuram, el francés quiso emular al ex compañero de Lautaro con el festejo, pero el argentino lo miró risueñamente y le afirmó que no lo haría por como quedó la relación con Lukaku.

Luego del partido, Martínez habló sobre esto, además de soltar un elogio para su nuevo compañero de ataque y para todos los competidores en su puesto. “¿Si Thuram intentó hacer el festejo que hacía con Lukaku? Ya no celebro así. ¿He dejado de seguir a Lukaku en las redes sociales? Thuram es un gran jugador, como Arnautovic y Alexis Sánchez. Estoy feliz de jugar con ellos“. La frase y el gesto de Lautaro hacia el delantero belga fue motivo de conversación en Italia, siendo algo que cayó muy bien entre los hinchas del Inter tras el comportamiento que Lukaku tuvo con el club neroazzurri.

¿Qué pasó entre Lukaku y Lautaro Martínez?

Romelu Lukaku se encontraba a préstamo en el Inter desde el Chelsea. Al saberse que no iba a ser tenido en cuenta en el club inglés, el Neroazzurro intentó adquirir su ficha pero se enteraron en la directiva del conjunto de Milán que llevaba semanas de negociaciones con la Juventus, incluso cuando se encontraba en el plantel de Inter. Tras esto, Lautaro Martínez como el capitán del club milanés sentenció que se sentían decepcionados por su actitud y que intentaron llamarlo para dialogar pero nunca respondió. Una relación más que rota, y que ahora podrán enfrentarse como rivales ya que Lukaku terminó desembarcando en la Roma.

¿Cuándo llega Lautaro Martínez a Argentina?

El Toro es de los últimos futbolsitas en sumarse a la convocatoria de la Selección ya que arribará en las próximas horas. Junto con Nicolás González, Lucas Beltrán, Leo Messi, Nicolás Tagliafico y Emiliano Martínez, el delantero del Inter se perderá el primer entrenamiento de la Albiceleste y se sumarán a la par del grupo este martes.