El mensaje del Dibu Martínez para Colombia y sus haters: "Los que piensan que soy un presumido no me conocen"

Premio The Best 2023 al mejor arquero del mundo, dos Copas América, una Finalissima y la Copa del Mundo. El palmarés respalda a Dibu Martínez, pero aún así hay quienes lo apuntan como un presumido y están en su contra cada vez que se presenta en un campo de juego, exclusivamente por su forma de ser. Y el arquero de la Selección Argentina y Aston Villa volvió a responderles.

En diálogo con The Guardian, en las vísperas de una temporada importante para su club, que regresa a la Champions League tras más de cuatro décadas, Dibu fue consultado por las críticas que recibe. El arquero argentino fue contundente al respecto: “A veces el que lo ve desde afuera puede pensar que soy un presumido, pero soy solo un tipo normal, un hombre de familia.”

A pesar de que sus palabras fueron claras, siguió expresándose sobre el tema: “Los que piensan que soy presumido no me conocen. Si le preguntas a cualquiera de mis compañeros, o de la selección, te vas a dar cuenta que hago lo que sea por mi equipo. Trato de ayudarlos a todos. Solo quiero lo mejor para mi club y mi país. Eso es todo lo que me importa”, declaró.

Dibu Martínez se considera un tipo normal. IMAGO

Dibu Martínez asegura que no ‘cruza la línea’ ni insulta a nadie con su forma de expresarse

Consultado más en detalle por esas actitudes que lo han caracterizado en su carrera, Dibu responde: “Me sale natural, no pienso en eso. Es el momento, algo que puede pasar. La adrenalina se activa y a veces no puedes controlarla. Sólo viene.”

Sus gestos han pasado a la historia tanto como sus grandes atajadas.

“Cada uno tiene sus cosas“, explica el arquero argentino que acaba de firmar su renovación para seguir en Villa Park hasta 2029. “No intento maquinar a los fanáticos. Nunca lo hago. Sólo trato de frenar las cosas cuando el partido está en nuestra contra, como patear la pelota lejos“, agrega.

“Creo que si te mantenés firme, no insultas a nadie ni ninguna religión, podes hacer lo que quieras. Yo no insulto a nadie. Solo trato de ayudar a mi equipo, eso es todo. Siempre respeto a los jugadores, sólo me importa ganar el partido. No cruzo la línea, nunca la cruzo“, reflexiona el arquero argentino para dar por cerrado el tema.

Sus objetivos para esta temporada

Dibu reconoció no estar conforme con su rendimiento en la pasada temporada con la camiseta del Aston Villa, a pesar de que casi todas sus estadísticas mejoraron. “La temporada pasada tuve nueve vallas invictas [en la Premier League]. Javi [García, su entrenador] me mostró las estadísticas… tape más, salí a cortar más, agarré más centros. Pero quiero ganar el guante de oro en el Aston Villa“, afirmó.

Dibu Martínez quiere ser campeón con el Aston Villa. IMAGO

A nivel colectivo, el primer objetivo que Dibu se puso cuando llegó era clasificar a Champions League. Eso se ha conseguido. Ahora va por el siguiente, que es poner un nuevo trofeo en las vitrinas del Villa Park y este 2024 puede ser el momento indicado para hacerlo.