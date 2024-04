En Brighton, equipo en el que destacan los argentinos Valentín Barco y Facundo Buonanotte, empiezan poco a poco a pensar en un futuro sin Roberto de Zerbi. Si bien el actual entrenador ha insistido en que evaluará su continuidad cuando termine su participación en la Premier League, lo cierto es que los rumores de una posible salida han crecido en el último tiempo. Por eso, los dirigentes de los Seagulls ya evalúan alternativas.

En los últimos días aparecieron algunos nombres como potenciales reemplazantes de Roberto de Zerbi. Uno de los entrenadores más llamativos que sonó en las oficinas de Falmer Stadium fue el de Daniele de Rossi, actual director técnico de la Roma, según deslizó el Corriere della Sera.

Sin embargo, de Rossi tendría adelantadas sus negociaciones para su renovación de contrato con la Roma, según La Gazzetta dello Sport. Así, Brighton buscó otro entrenador y habría dado con un viejo conocido del club, quien actualmente está haciendo una buena campaña en el Ascenso inglés.

Russell Martin, el posible nuevo entrenador de Brighton

Brighton apunta a Russell Martin, actual entrenador de Southampton, como reemplazo de Roberto de Zerbi, según reveló en el portal Football Transfers el periodista Jacque Talbot, quien sigue la campaña de este equipo. Los dirigentes de los Seagulls ya tuvieron contactos con este director técnico de sólo 38 años durante la última fecha FIFA.

Martin está gozando de una buena reputación debido a su trabajo con el Southampton, equipo que marcha en el cuarto lugar del Championship y todo hace creer que clasificará al Playoff por el tercer ascenso a la Premier League. Anteriormente, dirigió al MK Dons y al Swansea.

Este ex defensor central escocés se formó en la Academia de juveniles del Brighton antes de jugar para varios clubes del Ascenso inglés como Lewes, Wycombe Wanderers, Peterborough y el Norwich, con el que llegó a la Premier League. También jugó en el Rangers de su país.

Por el momento, de Zerbi aún no ha dicho que se irá de Brighton a otro club. Se lo ha vinculado con algunos clubes como Bayern Múnich, FC Barcelona y Liverpool. Este último equipo apuntaba a ser su destino ideal, pero hoy por hoy, los Reds prefieren al portugués Rúben Amorim, de momento, según distintos medios ingleses.

¿Cómo repercute la llegada de un nuevo técnico en el Colo Barco y Facu Buonanotte en Brighton?

Para el Colo Barco y Facu Buonanotte, la posible llegada de un nuevo entrenador es un punto importante para su futuro en el club inglés. El mayor afectado sería el ex Boca, puesto que todavía no se afianzó en el once titular con de Zerbi y hasta se le podría considerar una posible salida a otro club para ganar minutos y adaptarse al fútbol europeo.

En el caso de Buonanotte tampoco hay que descartar una posible salida en caso de que así lo considere el nuevo entrenador. Sin embargo, a diferencia de Barco, es una pieza de recambio constante con el entrenador italiano.

Un punto no menor con respecto a Russell Martin. En Southampton se ha caracterizado por utilizar a jugadores ya consolidados y de experiencia. Es que muchos de los jugadores que descendieron de la Premier League la última temporada se quedaron en el Soton y hoy son piezas claves en el once titular.

Por ende, los juveniles y jugadores jóvenes quedaron en un segundo plano, al menos en este club. Brighton se caracteriza por tener un plantel muy joven, pero con jugadores con bastantes partidos en Primera.