La actuación estelar de Emiliano Martínez en el partido revancha de los cuartos de final de la Conference League, con todo un estadio en su contra, dejó tanta tela para cortar como hinchas del Lille dolidos por haber perdido ese duelo personal que emprendieron contra el arquero desde que saltó al terreno de juego.

Hostigado durante todo el partido, Dibu celebró los dos penales atajados en la definición de cara a los fanáticos franceses, al igual que la clasificación a semifinales. Esa actitud le valió numerosas críticas en suelo galo, incluso la del presidente del equipo local, Olivier Létang, quien lo acusó de falta de grandeza.

“¿Por qué dedicamos tanto tiempo a hablar de este chico que tiene una actitud con muy poca altura? En el deporte de alto nivel, en la victoria o en la derrota, hay que permanecer tranquilo y elegante. No quisiera hablar más de él y centrarme en lo nuestro”, dijo el máximo mandatario de Lille.

Por otro lado, Létang dijo que desconocía la reglamentación que le permitió a Emiliano Martínez continuar siendo parte de la tanda de penales tras recibir una segunda tarjeta amarilla, debido a que se había limpiado la amonestación de los 120 minutos de juego reglamentarios.

“Pensábamos que podía ser expulsado. Fue entonces cuando los árbitros nos explicaron que en los penaltis ponemos todos los contadores a cero y que por tanto no hay tarjeta roja”, relató. Y concluyó: “Esta derrota es cruel. Cuando analizamos los dos partidos, creo que merecimos jugar las semifinales”.

Las críticas de un excompañero de Dibu

Samir Nasri, exfutbolista francés que compartió plantel con Emiliano Martínez en Arsenal, fue uno de los primeros en salir a criticar públicamente la actitud que había asumido este ante el hostigamiento de los hinchas del Lille. “Me molesta el comportamiento de Martínez. Lo conocí de joven en el Arsenal y no era así, era más discreto”, le dijo a la televisión francesa.

Y agregó: “No me gusta nada su comportamiento, está muy al límite. Ahora se volvió su sello. Has atajado un penal, no necesitas burlarte de la hincha diciendo ‘SHHH’ para que hablen de vos”.

Dibu Martínez se perderá la primera semifinal

Más allá de no haber sido expulsado tras acumular dos tarjetas amarillas en el partido revancha ante Lille, porque previo a la que recibió durante la tanda de penales se había limpiado la que le habían mostrado en el tiempo de juego reglamentario, Emiliano Martínez no podrá defender el arco de Aston Villa en el partido de ida de las semifinales ante Olimpiakos por haber alcanzado tres en dos partidos consecutivos.