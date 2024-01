Real Madrid obtuvo un triunfo sobre la hora ante Almería en el Santiago Bernabéu para no perderle pisada al Girona en La Liga de España. Es que luego de ir perdiendo por 2 a 0 frente al último en la tabla, el conjunto merengue se impuso por 3 a 2 en la última jugada del partido, quedándose con tres puntos que pueden ser vitales para la culminación del torneo.

Sin embargo, en dicho encuentro reinaron las polémicas. Primeramente, cuando ya el Madrid había descontado con el gol de penal de Jude Bellingham, Vinicius Jr puso el 2 a 2 parcial con un gol que realizó con el hombro, acompañando el movimiento con el brazo. En lo que era una clara mano, que en consecuencia debía dar como anulado el tanto, finalmente el VAR convalidó el gol.

Para peor, cuando Almería lograba nuevamente ponerse arriba en el marcador con un 3 a 2 que parecía final, el VAR anuló el tanto debido a una falta previa en mitad de cancha a Bellingham que fue, por lo menos, cuestionable. Sobre la hora, Dani Carvajal le dio los tres puntos a Real Madrid, y la polémica se desató en todo España.

Tanto los jugadores de Almería como el propio club en sus redes sociales se manifestaron en contra del arbitraje de Francisco José Hernández Maeso y del VAR con fuertes descargos. En el Real Madrid, tomaron como buena la actuación del colegiado y hasta se atravieron a hacer bromas al respecto, como es el caso de Vinicius Jr.

A través de su cuenta de Twitter, en la que cuenta con más de 8 millones de seguidores, el brasileño provocó con un irónico posteo. “Golazo!!! Así lo hacía siempre en la playa de Copacabana“, escribió justo con un retuit de su gol polémico. Entre los comentarios, los madridistas celebraron, mientras que el resto del público criticó a Vini. ¿Qué te parece esta acción del extremo de 23 años?

Comunicado de Almería tras la derrota en el Bernabéu

Tras finalizar el cotejo en el Estadio Santiago Bernabéu, en el cual sufrieron una controversial derrota ante Real Madrid, el Almería emitió una publicación a través de su cuenta oficial de X que no hizo más que avivar la polémica.

“No esperéis que publiquemos la crónica del partido. Todo está más que claro”, posteó el club que hoy sigue último en la tabla de posiciones y que pudo hacer historia contra uno de los equipos más grandes de la historia del fútbol. La publicación superó las dos millones de impresiones.

Sin embargo, también hubo un mensaje de aliento para los jugadores. “Tremendo orgullo por nuestro equipo. Gran muestra de lucha y entrega en contra de muchas circunstancias”, escribió el Almería en sus redes sociales.

Qué dijeron los jugadores del Almería

La declaración interna que más repercusiones generó provino de Marc Pubill, defensor del Almería, en diálogo con la cadena DAZN. “Creo que alguien decidió que hoy no podíamos ganar aquí en el Bernabéu, y así ha pasado. No hay nada más que decir”, señaló.

Por su parte, el entrenador Gaizka Garitano no ocultó todo su enojo en la conferencia de prensa posterior al encuentro contra el Merengue. “No es la primera vez que me pasa esto aquí. No tengo palabras para resumir lo que ha pasado hoy. No tengo nada más para decir”, expresó el DT.