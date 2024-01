Este domingo en LaLiga se produjo uno de los partidos más controversiales de la temporada en la Primera División de España. Almería, último clasificado en la tabla de posiciones con apenas seis puntos en 21 partidos, se fue al descanso en ventaja por 2 a 0 contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, pero se llevó una derrota tras el pitazo final.

La remontada del Merengue en la segunda mitad llegó por obra de Jude Bellingham, Vinícius y Dani Carvajal, este último con un gol agónico cuando se consumía el tiempo de descuento. Sin embargo, todos los focos estuvieron en el arbitraje de Francisco José Hernández Maeso y su controversial apoyo en el VAR a la hora de tomar sus decisiones.

Fueron dos jugadas puntuales las que cambiaron el transcurso del juego: la primera fue en la acción con la que el Almería se ponía 3-1 en el tanteador, pero la misma quedó invalidada por una presunta infracción previa en la mitad de la cancha; luego, en el segundo gol del Real Madrid, Vinícius utilizó su brazo para rematar hacia el arco y el VAR terminó por convalidar la anotación.

Comunicado de Almería tras la derrota en el Bernabéu

Tras finalizar el cotejo en el Estadio Santiago Bernabéu, en el cual sufrieron una controversial derrota ante Real Madrid, el Almería emitió una publicación a través de su cuenta oficial de X que no hizo más que avivar la polémica.

“No esperéis que publiquemos la crónica del partido. Todo está más que claro”, posteó el club que hoy sigue último en la tabla de posiciones y que pudo hacer historia contra uno de los equipos más grandes de la historia del fútbol. La publicación superó las dos millones de impresiones.

Sin embargo, también hubo un mensaje de aliento para los jugadores. “Tremendo orgullo por nuestro equipo. Gran muestra de lucha y entrega en contra de muchas circunstancias”, escribió el Almería en sus redes sociales.

Minutos más tarde, contradiciendo su comunicado inicial, Almería publicó la crónica del partido en su sitio web oficial y fue realmente contundente en el título: “El árbitro y el VAR se cargan el partidazo del Almería en Madrid”. Muy fuerte.

Qué dijeron los jugadores del Almería

La declaración interna que más repercusiones generó provino de Marc Pubill, defensor del Almería, en diálogo con la cadena DAZN. “Creo que alguien decidió que hoy no podíamos ganar aquí en el Bernabéu, y así ha pasado. No hay nada más que decir”, señaló.

Por su parte, el entrenador Gaizka Garitano no ocultó todo su enojo en la conferencia de prensa posterior al encuentro contra el Merengue. “No es la primera vez que me pasa esto aquí. No tengo palabras para resumir lo que ha pasado hoy. No tengo nada más para decir”, expresó el DT.