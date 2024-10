Los incidentes que tuvieron lugar en el Estadio Metropolitano y que por poco provocan la suspensión del Derbi entre Atlético Madrid y Real Madrid, luego que el árbitro decidiera retirar a ambos equipos por la cantidad de objetos que el sector más radical de los hinchas del equipo local arrojó al terreno de juego tras el gol que puso en ventaja a la visita, dejó mucha tela para cortar y algunas imágenes muy poco felices que le dieron a vuelta al mundo.

Aunque el encuentro se reanudó 20 minutos más tarde y el equipo Colchonero, en el que Julián Álvarez, Rodrigo De Paul y Nahuel Molina fueron titulares, encontró el gol del empate en el quinto minuto de adición, con la firma de Ángel Correa que ingresó desde el banco, la directiva no quedó conforme con una actitud de sus propios futbolistas apenas finalizadas las acciones.

Sucede que los jugadores del Atlético fueron a celebrar el empate agónico en el clásico con los hinchas y se dirigieron exactamente al sector donde se ubica la facción más radical, intercambiando aplausos con estos. Según confirmaron desde El Larguero, desde la entidad mantuvieron una conversación con el plantel que conduce Diego Simeone para que no se acerquen de esa manera a los aficionados radicales del estadio y les han hecho saber que ese gesto, especialmente después de lo que había sucedido, no les gustó nada.

La directica del Atlético Madrid entendió que justo cuando se han expresado mensajes de desaprobación de todo tipo, no solo en España sino alrededor del mundo, al accionar violento de los ultras, esos aplausos muestran una imagen de reivindicación a estos que la institución no quiere dar.

Koke y Josema Ginénez, de cara a los ultras.

Siempre según El Largero, la imagen previa de los encapuchados del fondo hablando con Giménez y Koke también generó malestar. La presencia de aficionados con el rostro oculto es otro asunto que el Atlético quiere que no se repita y, para ello, “legislará de inmediato para incluir en su reglamento interno la prohibición de estar en el estadio con la cara tapada”.

La crítica de Ancelotti al accionar de los ultras del Atlético

En la conferencia de prensa que brindó previo al duelo entre su Real Madrid y Lille, por la segunda fecha de la Fase de Liga de la Champions League, Carlo Ancelotti se mostró muy disgustado con los hechos que llevaron a que se interrumpiera el desarrollo del encuentro durante alrededor de 20 minutos.

“Hubo actos violentos y los violentos no deben estar en un campo de fútbol ni en la sociedad. Lo que ha pasado lo han visto todos”, señaló el entrenador italiano. Y al notar que se intentaba culpar a Thibaut Courtois como desencadenante de la violencia, por los gestos que realizó de cara a los ultras tras el gol que puso en ventaja al equipo Merengue, advirtió: “Hablar de provocación, cuando le gritaron ‘muérete’ durante todo el partido, es desviar un poco el tiro de lo que ha pasado”.

“El tiro es que los violentos no pueden estar en un campo de fútbol. El fútbol no necesita a este tipo de personajes, son innecesarios. Que se queden en otro lugar donde no sean peligrosos. Hablo en general. Que sea un violento del Madrid, del Barça, del Atleti o del Villarreal da igual. Es mejor que los violentos nos dejen en paz”, concluyó.

Las palabras de Ancelotti fueron una clara respuesta a lo manifestado por Diego Simeone tras el clásico. “La gente que ha cometido esos incidentes, el club tendrá que tomar una decisión. No necesitamos esa gente en la tribuna. Pero eso no justifica generar las situaciones que se generan, porque nosotros como protagonistas también podemos ayudar a que no sucedan. La gente no reacciona porque si, reacciona por algo“, había dicho El Cholo.