Nico Paz es una de las grandes promesas del futuro. Con apenas 20 años ya jugó en Real Madrid -club en el que se formó- y desde mediados de 2024 lo compró el Como de Italia, un equipo que decidió invertir fuerte para mantenerse en la Serie A por mucho tiempo y por eso realizó incorporaciones de jerarquía y contrató a Cesc Fábegras como entrenador.

El pasado martes, Como visitó a Atalanta por la Serie A y le ganó 3 a 2 con una gran actuación de Nico Paz, que fue importante para el segundo tanto -un remate suyo derivó en un gol en contra- y también participó en el tercero al brindar una asistencia. El rendimiento del futbolista argentino despertó el elogio en algunos prestigiosos medios europeos como As de España y La Gazzetta dello Sport de Italia.

Nico Paz en el Madrid. (Foto: IMAGO).

Ilusión en Italia

El fútbol italiano se está recuperando luego de varios años de irregularidad. Si bien siempre Juventus, Inter y Milan tuvieron equipos importantes, la realidad es que en el último tiempo la Premier League y LaLiga tuvieron un nivel superior y sus equipos se destacaron a nivel internacional. La Gazzetta dello Sport escribió sobre Nico Paz: “Tiene intuiciones de Champions. Hace daño con su talento. El derechazo del 1-2 fue ‘sucio’, al contrario de su fútbol”.

En España afirman que Real Madrid podría recomprarlo

Por su parte, el portal As no solamente ponderó el nivel de Nico Paz desde su llegada a Italia, sino que además afirmó que difícilmente vuelva a ser suplente. Además, detallaron cómo fue la negociación entre Real Madrid y Como y dejaron las puertas abiertas para un posible regreso del argentino al Merengue: “Los grandes de Italia le siguen de cerca y, aunque el Como sea un proyecto muy sólido (de hecho, sus dueños son los más ricos de la Serie A), los rumores comenzaron y no pararán. Con un espectador muy interesado: el Real Madrid”.

Cabe recordar que Nicolás Paz nació en Tenerife -porque su padre Pablo jugaba allí- y que se formó en el Real Madrid. Hizo su estreno en el Castilla, pero Ancelotti siempre lo tuvo en cuenta para el primer equipo y allí jugó algunos partidos tanto por Liga, Copa del Rey y también por Champions League. A mediados de 2024, el Merengue aceptó la oferta del Como de desembolsar 6 millones de dólares por el 50% del pase, pero los de la capital española tienen la oportunidad de ejecutar una cláusula de recompra.