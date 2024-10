Real Madrid perdió el Clásico y los hinchas cuestionan a Carlo Ancelotti por dejar ir a Nico Paz: "Arruina el talento"

Real Madrid sufrió una dolorosa derrota en el Clásico ante Barcelona en el Santiago Bernabéu por 4-0. No es un buen momento para el conjunto ‘merengue’, que ya empezó a recibir las críticas de sus hinchas por esta estrepitosa caída. Uno de los grandes apuntados es Carlo Ancelotti, a quien cuestionan por no tener suficientes variantes en el primer equipo y por no darle posibilidades a los juveniles de la cantera.

Muchos hinchas del Madrid fueron críticos con ‘Carletto’, a quien acusan de no tener variantes para jugadores como Luka Modric o el recién retirado Toni Kroos. Así fue como se acordaron de uno de los talentos que el club dejó ir en el último mercado, el mediocampista argentino Nico Paz, actualmente en el Como de Italia.

Los cuestionamientos por la falta de oportunidades a los juveniles de Real Madrid tienen que ver con su rival en el Clásico. Barcelona tuvo varios jóvenes en su formación titular, que han tenido un muy buen partido como los casos de Lamine Yamal , Pedri , Gavi , Marc Casadó o Pau Cubarsí , por poner algunos ejemplos. Algo que no sucede con el conjunto ‘merengue’ en los últimos años .

Lamine Yamal, junto a Balde (IMAGO / ZUMA Press Wire).

El Barça le ha dado muchas oportunidades a este tipo de jugadores, quienes provienen de su inagotable cantera, La Masía . Real Madrid, con La Fábrica , también tiene varios talentos, pero no dan el salto al primer equipo y los hinchas apuntaron, principalmente, contra Ancelotti por esto. Así fue como aparecieron críticas en donde involucraron el caso de Nico Paz.

“Ancelotti arruina el talento” y “no le dará una chance a Nico Paz, pero tiene a Dani Ceballos”, entre las grandes críticas en redes sociales

Para darle aún más contexto a las críticas, Real Madrid, ante Barcelona, no tuvo grandes cambios más que los ingresos de Luka Modric , Brahim Díaz y Fran García . Ancelotti, sorprendentemente, dejó en el banco de suplentes a jóvenes como Endrick y Arda Güler .

Estos dos futbolistas, jóvenes, no gozan de una gran cantidad de minutos, pese a que el Madrid juega tanto Champions como liga. El técnico italiano prefiere sostener a sus delanteros y poner antes a jugadores como Brahim o Modric para darle más juego al mediocampo.

Nico Paz, figura del Como de Italia (IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto).

En tanto, también cuenta en el plantel con otros jugadores que casi no tienen minutos en la temporada como Dani Ceballos o Jesús Vallejo. Para los hinchas, esos puestos deberían ser para algunos juveniles y ahí es donde aparece el caso de Nico Paz en la cuestión, así como de otros como Miguel Gutiérrez.

Paz, actualmente, es futbolista del Como luego de que fue transferido en 6 millones de euros. Está destacando en el fútbol italiano, pero también lo hace en la Selección Argentina. Real Madrid se guarda una opción de recompra con cada mercado de verano hasta 2026. Si Como decide venderlo a otro equipo, retiene la mitad de la transferencia. Pero, a pesar de todo esto, los hinchas ‘merengues’ lo quieren ver vestido de blanco.

“Nico Paz, Rafa Marín, Miguel Gutiérrez o Sergio Arribas son algunos de los grandes proyectos que no se han aprovechado en estos últimos años, lamentable gestión de la cantera“, fue una de las grandes críticas. “Ancelotti arruina el talento. No le dará chance a Nico Paz pero mantendrá a Ceballos. Guler y Endrick no tienen los minutos necesarios… y la lista continúa“, tiró otro usuario en X (Twitter).

“Dejamos ir a Nico Paz talento del mediocampo y quedarnos con Ceballos que no es jugador para el Madrid, preferimos tener a Lucas Vazquez de lateral pudiendo probar a jugadores de esa posición en la cantera“, tiró un hincha, enojado. Y agregó otro usuario: “El Real Madrid tiene un plantel cortísimo. Limpiaron a muchos pibes como Nico Paz y hoy no tienen recambio. Un desastre“.

Nico Paz puede volver a Real Madrid: estas son sus opciones de recompra

Con el gran rendimiento que Paz está mostrando en el Como, así como recientemente en la Selección Argentina donde debutó por las Eliminatorias CONMEBOL con una asistencia a Lionel Messi en la goleada a Bolivia, los hinchas se preguntan cómo podría volver al Real Madrid.

Una de las condiciones que impuso el club español para la salida de su mediocampista es que pueda definir sobre su futuro. Por eso, incluyeron en su contrato varias opciones de recompra. Según informó el periodista Matteo Moretto en Relevo, el Madrid lo puede recuperar en los próximos tres años por diferentes cifras.

Para 2025, la opción de recompra de Real Madrid por Nico Paz es de sólo 9 millones de euros. Al siguiente año, ese monto llega a los 10 millones. Mientras que para 2027, la cifra se extiende a los 11 millones de euros.