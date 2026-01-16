En plena crisis, Real Madrid se lanza por una joya surgida de Albacete que podría relegar a Mastantuono

La derrota en la final de la Supercopa de España ante Barcelona que puso final abrupto al ciclo de Xabi Alonso como entrenador, seguida de la eliminación en Copa del Rey cayendo ante Albacete, de Segunda División, en el estreno de Álvaro Arbeloa como su reemplazante han dado marco a uno de los momentos más difíciles para el Real Madrid en la última década.

Florentino Pérez atraviesa los días de mayor tensión con los hinchas, pues se le achaca un muy mal mercado de fichajes previo al inicio de la temporada y por esa razón podría estar pensando en lanzarse a concretar la incorporación de una joya africana que viene siguiendo desde hace tiempo.

Se trata de Christian Kofane, delantero camerunés de tan solo 19 años que viene de disputar la Copa Africana de Naciones al que el club Merengue viene monitoreando desde sus primeros partidos como profesional con el Albacete, su más reciente e inesperado verdugo.

Su debut en el club que milita en la Segunda División del fútbol español fue hace exactamente un año y tras disputar 17 partidos en los que se lució con 8 goles fue transferido al Bayer Leverkusen en 5 millones de euros. La adaptación fue inmediata, porque incluso cuando se perdió varios encuentros por estar vinculado a la Selección de Camerún en la Copa Africana, ya acumula 23 presencias con el equipo alemán, seis de ellas por Champions League, y un aporte de cinco goles y cinco asistencias.

Kofane hizo una rápida adaptación de la Segunda División de España a la Bundesliga. (Getty).

Según Sky Sports Alemania, ese buen presente terminó de convencer a Real Madrid de que Kofane sería un gran fichaje a futuro que seguiría la línea de atraer talentos jóvenes, como ya sucedió con Endrick, ahora cedido en Lyon, y Franco Mastantuono. La idea inicial, de hecho, era ficharlo a inicios de año para que sumara experiencia en el Castilla, pero el Bayer Leverkusen se le adelantó.

El valor que el equipo alemán pagó por él, de hecho, se disparó hasta alcanzar una cotización de 22 millones de euros según la última actualización de Transfermarkt. Siendo Álvaro Arbeloa el entrenador que había dado el visto bueno para su llegada al filial, su rol al frente del primer equipo podría dar rápido al camerunés un lugar en la plantilla en caso de concretarse su incorporación, algo que podría perjudicar a Franco Mastantuono en su búsqueda de recuperar la continuidad que había tenido al inicio de la pretemporada.

Bayer Leverkusen no lo pondrá fácil

Convencidos de su proyección a futuro, en Bayer Leverkusen firmaron a Kofane hasta junio de 2029 y solo se sentarían a negociar por él si llega una oferta de 50 millones de euros como base, pues no tienen apuros económicos que los fuercen a vender.

En Real Madrid, por su parte, están dispuestos a tomárselo con calma y ver qué opciones tienen de iniciar gestiones ya sea en el presente mercado de invierno europeo o pensándolo como una apuesta futura, porque su nombre seguirá subrayado en rojo entre los objetivos de la dirección deportiva.

