El Chiringuito se suma a las críticas a Mastantuono: “Vi los highlights de River y empiezo a pensar que los hizo una IA”

No caben dudas de que Real Madrid no atraviesa un presente positivo y, entre otros motivos, es por eso que Xabi Alonso fue destituido del cargo como entrenador horas más tarde de caer en la final de la Supercopa de España ante Barcelona. Como no podía ser de otra manera, Franco Mastantuono también estuvo dentro del foco de las críticas y esta vez por los periodistas.

Si bien en LaLiga está segundo a solo 4 unidades del líder y en la UEFA Champions League está en puestos de clasificación directa a octavos de final, la reciente eliminación ante Albacete por la Copa del Rey agravó la crisis que generó la derrota ante el conjunto blaugrana y que derivó en la salida del entrenador a solamente 6 meses de asumir como flamante DT.

Lo cierto es que, para sorpresa de nadie en el ambiente, en El Chiringuito hicieron mención al futbolista argentino. En un típico formato del reconocido programa, Tomás Roncero se refirió a Mastantuono y dejó una polémica frase que abrió un nuevo debate. “Vi los highlights de River y empiezo a pensar que los hizo una Inteligencia Artificial“, sentenció sobre su pésimo nivel en Real Madrid.

Sin ir más lejos, los números marcan que su desempeño en el conjunto merengue está en el polo opuesto del que había mostrado en el fútbol argentino y que derivó en su llegada a la elite de Europa. Mientras que en River había convertido 7 goles y 4 asistencias en 22 partidos, con la camiseta de Real Madrid acumula 2 tantos y 1 habilitación en un total de 18 compromisos oficiales.

De hecho, tan bueno era su rendimiento individual en Argentina que convenció a Florentino Pérez de desembolsar 45 millones de euros para quedarse con el último gran talento que emergió en el país. Incluso, debió esperar a que cumpla la mayoría de edad para viajar a la capital de España porque todavía tenía 17 años y reglamentariamente no está permitido el traspaso de un menor.

Franco Mastantuono, futbolista argentino de Real Madrid. (Getty Images)

En definitiva, las críticas a Mastantuono no son solo de los hinchas de Real Madrid sino que ahora también incluye a los periodistas españoles. Vale recordar que Franco comenzó como titular indiscutido bajo las órdenes de Xabi Alonso y luego perdió el puesto hasta quedar prácticamente relegado. Ahora, con Álvaro Arbeloa en el cargo, el argentino debe convencerlo para ser clave.

