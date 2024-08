Julián Álvarez fue presentado como nuevo refuerzo del Atlético de Madrid y dio sus primeras palabras como jugador del club. En plena conferencia de prensa, la Araña se mostró feliz por esta nueva etapa, habló de sus objetivos y hasta tuvo tiempo para acordarse de Marcelo Gallardo.

El ex River fue consultado por el momento más determinante de su carrera y comenzó: “Puede ser que la Copa América 2021 haya sido un momento clave en mi carrera, después de haber estado con la Selección Argentina por primera vez, con grandísimos jugadores“.

Sin embargo, luego recordó otro suceso que llegó un par de meses después a aquella conquista en Brasil: “Después de eso, al volver a River, tuve partidos que no jugué. No tuve continuidad hasta que, después de una charla con Marcelo, arrancó un cambio en mi carrera que me hizo crecer mucho“.

Más de Julián Álvarez en su presentación en Atlético de Madrid

“Uno siempre sueña con ganar, le gusta ganar y competir. Vengo a aportar lo mío y a luchar por todas las competiciones. Desde el primer momento, incluso antes de que se hiciera oficial, la gente me mostraba su cariño y su apoyo“, soltó el delantero sobre su reciente arribo a Madrid y agregó: “Cuando llegué a la ciudad me puso muy feliz el apoyo de la gente desde el primer momento y estoy muy agradecido”.

“He aprendido mucho en estos años pero cada uno tiene sus cosas, son dos de los mejores de la historia y puedo seguir aprendiendo. Estoy muy ilusionado de conocer a un entrenador como Simeone con todo lo que significa para el club y para el fútbol mundial”, expresó la Araña.

Sobre los motivos para dejar Manchester City, reveló: “Sentía que necesitaba un cambio en mi carrera, buscar un nuevo desafío y siento que es un club que me brinda el espacio para tener mi mejor versión como futbolista“.