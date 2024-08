A lo largo de la historia, Barcelona se acostumbró a poner el ojo en futbolistas jóvenes argentinos, con la esperanza de que triunfen con su camiseta en un futuro. A principios de 2023 decidió comprar a Lucas Román tras negociar con Ferro, con el objetivo de terminar de formarlo y poderlo tener en cuenta con el correr del tiempo.

Cuando el club culé le hizo firmar el contrato al joven de 18 años, le puso una cláusula de 400 millones de euros. Lo cierto es que, a un año y medio de su llegada, su futuro parece estar fuera del conjunto blaugrana. Tal es así que ya le buscan una salida.

Según informó Sport, la partida del argentino “es inminente” y quien pica en punta para quedarse con sus servicios es el Cartagena, de la Segunda División, que lo quiere a préstamo. El jugador no estuvo en el último amistoso del Barcelona B, ya que el club le dio permiso para negociar su futuro.

Lo cierto es que Román no encontró los minutos que soñaba tener en el Barca: apenas jugó 29 partidos sumando las 2 temporadas y supo marcar 2 goles. Uno de ellos fue noticia por haber sido en los playoffs por el ascenso.

Italia tuvo en la mira al Pocho Román

Lucas Román pasó por varias categorías juveniles de la Selección Argentina. Hizo el camino por la Sub 13, Sub 15, Sub 17 y luego la Sub 20. De hecho, fue parte del equipo campeón del torneo de L’Alcudia 2022.

Tiempo después, ya con el pibe instalado en el fútbol europeo, fue convocado a la Sub 20 de la Selección de Italia, donde llegó a disputar un partido. El jugador de 20 años sabe que tiene futuro de selección, pero necesita conseguir continuidad para demostrarlo.