Es argentino, convirtió más de 300 goles en Europa y pudo ser el sucesor de Drogba en Chelsea: "Estuvimos muy, muy cerca"

Michael Emenalo, director deportivo de los Blues por aquel entonces, reveló el futbolista que lamenta no haber podido cerrar.

Michael Emenalo, director deportivo del Chelsea entre finales de los 2000 y comienzo de la década pasada tuvo un momento de sinceridad en las últimas horas y reveló una intimidad de su paso por los Blues. El hoy director ejecutivo de la liga árabe reconoció que hubo un jugador argentino que intentó fichar, no pudo hacerlo y es su gran lamento hasta el día de hoy.

“Estuvimos muy, muy cerca. Tenía 20 y la idea era tenerlo con Didier Drogba y que fuera su sucesor“, admitió Emenalo sobre la figura de un joven Sergio ‘Kun’ Agüero, y sus intenciones sobre el año 2009. En el banquillo del Chelsea estaba Carlo Ancelotti, y Agüero había destacado en el Atlético de Madrid.

Los Blues se interesaron en él, así como varios clubes de Europa, aunque el Manchester City fue quien logró llevarse al por entonces joven delantero argentino, una promesa que terminó por transformarse en una leyenda para los Citizens.

Emenalo intentó llevar a Agüero al Chelsea de Ancelotti, pero no se dio. IMAGO

Emanelo habló en el podcast de John Obi Mikel y, al ser consultado sobre si hubo un futbolista que lamenta que se le haya escapado mientras estaba en Chelsea, no dudó al responder: “Sí, Sergio Agüero“, afirmó tajantemente. “Ancelotti lo quería, tenía un plan.. y no voy a dar detalles de por qué no pasó”, completó el nigeriano.

La versión del Kun Agüero sobre su fallido pase a Chelsea

Manchester City sí apostó por Agüero y su impacto fue inmediato. IMAGO

Los dichos de Emanelo condicen con la historia que el Kun Agüero contó hace algo más de un año, sobre el mismo fallido traspaso al conjunto londinense. “Estuve cerca del Chelsea en el tercer año mío en Atlético. La realidad es que cuando vieron el salario que tenía dijeron ‘¿quién es este? ¿Messi?’ y me sacaron cagando, ni apostaron por mi”, aseguró el ex Independiente en un stream en Twitch, allá por mayo del 2023.

Agüero terminó fichando por el Manchester City a cambio de 40 millones de euros. Con los Skyblues jugó 390 partidos entre 2011 y 2021, tiempo durante el cual anotó 260 goles y repartió 65 asistencias.

El Kun Agüero ganó más de una decena de títulos con el Manchester City. IMAGO

Además, como Citizen, ganó cinco Premier League, seis Copas de la liga, tres Community Shield y una FA Cup. Nada mal para el futbolista que Emanelo se arrepiente de no haber fichado.