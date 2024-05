El Manchester United conquistó la FA Cup para cerrar con un título lo que fue una de las temporadas más complicadas de los últimos años en Old Trafford, y que podría haberle costado a Erik ten Hag su trabajo.

De acuerdo a los medios ingleses, más allá de lo que sucediera en el partido, la suerte estaba echada para el entrenador de los Red Devils y la directiva habría tomado la decisión de terminar su etapa en el club. Ya con el partido terminado y el triunfo consumado, el propio Erik ten Hag habló al respecto.

El legendario futbolista inglés Gary Lineker fue quien se animó a preguntarle directamente a ten Hag si éste fue su último partido al frente del equipo y la respuesta fue contundente: “No lo sé. Lo único que estoy haciendo es preparar a mi equipo, haciéndolo progresar y desarrollándolo. Tanto como equipo como a los jugadores individualmente. Este es mi proyecto.”

“Puedo decir que, cuando llegué, esto era un desastre. Ahora somos mejores, pero estamos lejos del lugar en el que queremos estar”, agregó con un mensaje teledirigido a la antigua dirigencia y a miembros pasados de plantel.

El entrenador neerlandés no confirmó su salida del club, pero tampoco que se quedará.

“Dos trofeos y tres finales en dos temporadas, no me parece nada mal”, dejó caer Erik ten Hag. Y luego expresó su posición respecto a la situación actual: “Si ya no me quiere, iré a otro lugar a ganar trofeos. Eso es lo que hago”.

Erik ten Hag reconoció que fue una temporada difícil para el Manchester United

Erik ten Hag no se olvidó de las críticas recibidas durante prácticamente toda la temporada por los medios. Y si bien cierta razón había -el Manchester United terminó octavo en Premier League, su peor resultado desde 1990-, el neerlandés cree que “se fue bastante injusto, conmigo y con los jugadores”.

“No jugamos buen fútbol, es verdad. Pero no tuvimos a los jugadores. No puedes jugar buen fútbol cuando estás solucionando imprevistos constantemente”, reflexionó ten Hag en diálogo la BBC luego de la conquista de la FA Cup.

“Llevo dos años aquí, y con suerte tuvimos tres o cuatro veces a todo el plantel disponible. Incluso hoy, jugadores como Casemiro, Maguire o Shaw no estaban para jugar”, agregó.

Finalmente destacó lo que significó este triunfo para el plantel: “La victoria fue probar un punto luego de un año con tantos reveses, con tantas lesiones. El equipo mostró mucha resiliencia y estoy muy orgulloso, nos la pasamos sobreviviendo toda la temporada.”

El Manchester United estaría buscándole reemplazo

El viernes por la mañana el reconocido medio británico, The Guardian, afirmó que el Grupo INEOS y su Presidente, Sir Jim Ratcliffe, la nueva directiva del Manchester United, habrían tomado la decisión de ponerle fin a la era Erik ten Hag en el club.

Mauricio Pochettino surgió como candidato para reemplazar a ten Hag.

De acuerdo a lo reportado, el resultado del partido de este sábado no cambiaría esa decisión y entre las opciones para tomar el cargo destacaban los perfiles de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino y Gareth Southgate.

Es probable que la próxima semana, con la temporada ya terminada y en la previa de la Eurocopa, el club realice un anuncio oficial sobre lo que sucederá con el primer equipo de cara a la temporada 2024/25.