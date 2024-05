El Grupo INEOS y Sir Jim Ratcliffe, los nuevos directivos de la parte futbolística del Manchester United, tomaron la decisión de dejar de contar con Erik ten Hag. El neerlandés dirigirá al club por última vez en la final de la FA Cup contra el Manchester City y, sin importar el resultado, habrá una nuevo líder en el banquillo de Old Trafford la próxima temporada.

Así lo expresó el periódico británico The Guardian, que afirma que el club iniciará una nueva etapa con el Grupo INEOS al mando, y lo hará con un nuevo entrenador. Ya ha habido reuniones con varios candidatos, pero las carpetas en el despacho de Sir Jim Ratcliffe son múltiples.

Entrenadores de renombre, como Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, José Mourinho o Gareth Southgate, otros en plena proyección como Gary O’neil y Kieran McKenna y conocedores del fútbol inglés como Thomas Frank o Graham Potter aparecen como opciones.

A continuación repasamos los principales candidatos y las opciones que, de acuerdo a los reportes, tiene cada uno de ellos para comnadar a los Red Devils a partir del próximo curso.

Los principales candidatos a ser el nuevo entrenador del Manchester United

Tuchel encabeza la lista de candidatos a entrenar al Manchester United.

THOMAS TUCHEL

Edad: 50 años

50 años Trayectoria: Ausburgo-Mainz-Borussia Dortmund-PSG-Chelsea-Bayern Múnich

Ausburgo-Mainz-Borussia Dortmund-PSG-Chelsea-Bayern Múnich Títulos: 13

Un inicio de carrera auspicioso, con pasos que marcaron era en Borussia Dortmund (x1 Copa Alemania), PSG (x2 Ligue 1, x2 Supercopas x1 Copa de Francia, x1 Copa de la Liga) y Chelsea, donde ganó la Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, la carrera de Tuchel cambió.

En el final de su paso como entrenador de los Blues, luego de ganar el premio a Mejor Entrenador del Mundo, y especialmente en su etapa que acaba de finalizar en Bayern Múnich, Tuchel no ha logrado alcanzar los objetivos. Aún así, es el preferido por Sir Jim Ratcliffe para iniciar la nueva era de los Red Devils.

Mauricio Pochettino también es una opción viable.

MAURICIO POCHETTINO

Edad: 52 años

52 años Trayectoria: Espanyol-Southampton-Tottenham-PSG-Chelsea

Espanyol-Southampton-Tottenham-PSG-Chelsea Títulos: 3

Su etapa en el Chelsea terminó abruptamente, a pesar de los buenos resultados que obtuvo sobre el final de la temporada. Pochettino se encuentra libre y disponible para asumir cualquier cargo y el Manchester United parece un proyecto atractivo.

La etapa más destacada fue la que vivió en Tottenham, donde alcanzó la final de la Champions League, pero sus únicos títulos llegaron con el PSG, donde ganó la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa.

Kieran McKenna es el entrenador que tiene revolucionada a toda Inglaterra.

KIERAN MCKENNA

Edad: 38 años

38 años Trayectoria: Ipswich Town

Ipswich Town Títulos: Ninguno

Con apenas 38 años y sin experiencia previa como futbolista, ni en ningún otro club más que como entrenador de juveniles en Nottingham Forest, Leicester, Tottenham y Manchester United, Kieran McKenna es la revelación del fútbol inglés.

El norirlandés, que fue segundo entrenador del United en la etapa de Ole Gunnar Solskjaer, tomo el cargo en Ipswich Town en 2021. El equipo deambulaba en tercera división, pero con McKenna al mando todo cambió. Ascendió al Championship en su primera temporada, y logró su segundo ascenso consecutivo al terminar segundo en el presente curso, consiguiendo así llevar al Ipswich a la Premier League por primera vez en más de dos décadas.

Otros nombres en consideración por parte de la directiva

Gareth Southgate interesa, pero es más difícil que suceda.

GARETH SOUTHGATE

Edad: 53 años

53 años Trayectoria: Middlesbrough-Selección de Inglaterra

Middlesbrough-Selección de Inglaterra Títulos: Ninguno

Gareth Southgate se encuentra al mando del seleccionado inglés desde 2016 y a finales de este año termina su contrato actual con la federación. Ya ha habido reuniones con miembros del Grupo INEOS y el entrenador, pero la realidad indica que todo depende de lo que suceda con los tres leones en la EURO 2024.

El Manchester United no tiene tanto tiempo como para esperar que se desarrolle el campeonato continental y necesita tener un entrenador para iniciar su nuevo rumbo pronto, por lo que las chances de Southgate se reducen considerablemente.

Thomas Frank ha ganado prestigio dirigiendo al Brentford.

THOMAS FRANK

Edad: 50 años

50 años Trayectoria: Brentford

Brentford Títulos: Ninguno

Thomas Frank lleva varios años al frente del Brentford, club que ha logrado ascender y mantener en Premier League. Sin embargo, esa es su única experiencia real al frente de un primer equipo, y la nueva directiva del Manchester United buscaría un entrenador algo más experimentado.

Graham Potter lleva más de un año sin trabajo, tras su corto paso por Chelsea.

GRAHAM POTTER

Edad: 49 años

49 años Trayectoria: Östersund-Swansea City-Brighton-Chelsea

Östersund-Swansea City-Brighton-Chelsea Títulos: 1

Otra opción viable para el Manchester United es la de Graham Potter, quien conoce la Premier League, habiendo entrenado a tres equipos en la máxima categoría. Sin embargo, lleva más de un año sin estar al frente de un club, tras ser destituido abruptamente del Chelsea en abril del 2023.

Los entrenadores que perdieron terreno

Gary O’neil ha tenido reuniones con el United, pero hoy no parece ser la opción principal.

GARY O’NEIL

Edad: 40 años

40 años Trayectoria: Bournemouth-Wolverhampton

Bournemouth-Wolverhampton Títulos: Ninguno

El joven entrenador de los Wolves ha hecho una gran campaña con el club. Además, se han incluso llegado a reportar reuniones entre él y los directivos nuevos del Manchester United. Aún así, dejó de aparecer en las listas de los medios ingleses durante las últimas semanas, por lo que sus chances de tomar el Manchester United parecen ser escasas.

¿Mourinho ya no es una opción?

JOSÉ MOURINHO

Edad: 61 años

61 años Trayectoria: Benfica-Leiria-Porto-Inter-Real Madrid-Chelsea-Manchester United-Tottenham-Roma

Benfica-Leiria-Porto-Inter-Real Madrid-Chelsea-Manchester United-Tottenham-Roma Títulos: 28

Mou dejó Roma esta temporada, y es por lejos el entrenador con más pergaminos en su currículum. Sin embargo, el Manchester United parece preferir un entrenador algo más pragmático y sin tanta personalidad como Mourinho, que en un abrir y cerrar de ojos puede ponerse contra la directiva.

Aún así, The Special One afirmó en el pasado tener una cuenta pendiente con el club por el cual pasó hace algunos años y del que tuvo que irse sin pretenderlo, por encontronazos con la dirigencia pasada.

Flick interesaba y mucho, pero parece que se decantará por el Barcelona.

HANSI FLICK

Edad: 59 años

59 años Trayectoria: Bayern Múnich-Selección de Alemania

Bayern Múnich-Selección de Alemania Títulos: 8

Otro entrenador que interesa y mucho a la directiva del United es Hansi Flick. Entonces… ¿Por qué está tan bajo en la lista? Pues parece que el Barcelona tiene todo definido para que el alemán sea el sucesor de Xavi y firme un contrato por los próximos dos años con el club blaugrana, en un anuncio que se dará tan pronto como la próxima semana.

Roberto De Zerbi está libre, pero no parece ser opción para el Manchester United.

ROBERTO DE ZERBI

Edad: 44 años

44 años Trayectoria: Darfo Boario-Foggia-Palermo-Benevento-Sassuolo-Shakhtar Donetsk-Brighton

Darfo Boario-Foggia-Palermo-Benevento-Sassuolo-Shakhtar Donetsk-Brighton Títulos: 1

Uno de los entrenadores más destacados de los últimos tiempos es Roberto De Zerbi, que ha transformado al Brighton en uno de los equipos de parte alta de la tabla en Inglaterra y hasta lo llevó a jugar competencias internacionales.

De Zerbi se fue de Brighton por diferencias con el presidente Tony Bloom, pero su intención es seguir dirigiendo en la Premier League. De todas maneras, corre de muy atrás en la consideración de Sir Jim Ratcliffe.

En resumen, la decisión no será nada sencilla y el Grupo INEOS no tendrá mucho tiempo para tomarla. Aun así, deberán acertar, porque el proceso no será corto y un nuevo error podría costarle al club varios años más apartado de los puestos de privilegio en la Premier League y en el fútbol europeo y, por su historia, el club debe estar allí.