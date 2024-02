Factor City Group: Echeverri no llegaría a Girona si clasifica a la Champions League

Claudio Echeverri será nuevo jugador de Manchester City a partir de enero de 2025. Si bien todavía le queda todo un año por delante con River Plate, mucho se habla sobre el futuro del Diablito en el fútbol europeo. Se llegó a comentar la posibilidad de que sea cedido a préstamo a uno de los clubes del City Group, manejado en su mayoría por el fondo Abu Dhabi United Group, como por ejemplo Girona.

La enorme temporada del conjunto español, segundo con 56 puntos y a dos del líder Real Madrid (se enfrentan este sábado) llama la atención de toda Europa. Si sostiene este buen andar en las próximas jornadas, se clasificará a la UEFA Champions League 2024-25. Esto hacía pensar que, para Echeverri, sea un destino ideal.

Sin embargo, hay un detalle que cambiaría los planes y hasta el deseo del propio Diablito. Girona, en caso de que quiera los servicios de Echeverri al ser parte del City Group, no lo podría utilizar. El diario AS explicó este viernes en una nota que el joven argentino no podría jugar la Champions debido a que infringiría las reglas impuestas por la UEFA en casos de multipropiedad como se da en este caso.

¿Por qué Echeverri no podría jugar Champions League con Girona?

Para explicar el caso Echeverri y su imposibilidad de jugar la Champions League con Girona, hay que entender los casos de Girona y Manchester City, ya que ambos pertenecen, en su mayoría, a un mismo dueño (City Football Group). UEFA tiene reglas muy estrictas respecto a la multipropiedad y la participación de dichos clubes en sus competencias.

Ahora bien, ¿pueden Girona y Manchester City jugar juntos la Champions League? La respuesta es sí. El equipo español, si llega a clasificar a la máxima competencia europea (lo mismo que el conjunto inglés) podrían participar ambos sin ningún tipo de problemas. Aunque, antes, deberán hacer ciertos trámites y hasta definir ciertos cambios en sus directivas.

Tal como explica el citado medio español, lo único que debería hacer Girona para participar es remover de su cargo a ciertos directivos que forman parte del City Football Group a fin de no tener problemas con UEFA. ¿Por qué? Una de las reglas que impone el organismo es que “ningún club miembro debe participar en la gestión o administración de otro que participe en competencias internacionales“. Estos directivos también forman parte de la cúpula de Manchester City, por lo que deberían dejar su cargo en el equipo español.

Una vez que esto ocurra y, si UEFA da el ok, Girona podrá estar en la Champions. Pero, lo cierto es que no podrá infringir otras reglas y aquí es donde el factor City Group impide que Echeverri pueda jugar esta competencia con el conjunto español.

Otra de las reglas para evitar cualquier tipo de beneficio entre clubes de un mismo dueño tiene que ver con los traspasos o cesiones de jugadores entre ellos. Esto no se podrá dar hasta septiembre de 2025. Aquí es donde Echeverri entra como ejemplo, ya que no podría ser cedido al Girona, ya que Manchester City lo adquirió para enero de 2025. El citado medio español, de hecho, descarta que el joven argentino, actualmente en el Preolímpico, llegue a Montilivi.

Manchester City todavía no definió qué hará con Echeverri

Manchester City todavía no definió los planes para Claudio Echeverri. Por el momento, todo el año 2024 jugará en River Plate. Llegará a Inglaterra para enero de 2025 y allí deberá tomar una decisión el club con respecto a su futuro.

Una cesión a otro equipo europeo está dentro de las posibilidades que contempla los Citizens, sobre todo, teniendo en cuenta la juventud de Echeverri (cumple 19 el 2 de enero de 2025). Pero, al menos, la opción de Girona parece descartarse.