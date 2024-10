Garnacho y Lisandro Martínez, atentos: Erik ten Hag respondió sobre su futuro en Manchester United

La designación de Tomas Tüchel como nuevo entrenador de la Selección de Inglaterra bien puede haber significado un alivio para Erik ten Hag, teniendo en cuenta que la prensa inglesa lo había presentado también como el favorito de los altos mandos del Manchester United para reemplazarlo si finalmente decidían poner fin al vínculo debido a los malos resultados que acumuló en el inicio de la temporada el equipo en el que militan Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez.

En la rueda de prensa previa al partido de mañana ante Brentford por la Premier League, que previo al inicio de la Fecha FIFA se presentaba como bisagra para el futuro del entrenador de los Red Devils, este respondió precisamente a los rumores referidos a un posible alejamiento.

“El único ruido proviene únicamente de los medios de comunicación, de algunos de ustedes, no de todos, sacando a relucir historias, creando historias, haciendo cuentos de hadas, trayendo mentiras porque todos estamos en la misma página”, dijo apuntando a la prensa y aludiendo a la existencia de una buena comunión entre cuerpo técnico, jugadores y directivos.

Y agregó: “Ya lo había dicho antes del descanso (producto de la Fecha FIFA), pero varios periodistas no me creyeron. Veo todos los informes que escriben. Pero, internamente, este club está tranquilo. Por supuesto que no estamos contentos con la situación en la que nos encontramos, pero al final estamos tranquilos. Nos quedamos donde estamos, nos atenemos al plan y estamos convencidos de que hará que sea un éxito”.

Ten Hag apuntó contra la prensa por inventar rumores de una posible salida.

Qué dijo ten Hag sobre la llegada de Tüchel a la Selección de Inglaterra

Consultado sobre la llegada a la Selección de Inglaterra de Thomas Tüchel, entrenador alemán que hasta hace solo una semana sonaba como uno de los candidatos principales a reemplazarlo, Erik ten Hag apuntó: “Creo que es una muy buena elección por parte de la FA. Es un entrenador de primer nivel, ha demostrado su valía. Inglaterra tiene jugadores de clase mundial. Tienen la oportunidad de ganar grandes campeonatos”.

Garnacho entrenó con normalidad

Alejandro Garnacho se quedó afuera de la última convocatoria de Lionel Scaloni para disputar Eliminatorias con la Selección Argentina, producto de una molestia persistente en su rodilla con la que él mismo dijo haber lidiado en los últimos dos partidos con Manchester United.

Este viernes, un día antes del duelo ante Brentford en Old Trafford, El Bichito volvió a entrenarse con normalidad, realizó trabajos de fuerza y potencia a la par del resto del grupo y podría tener su lugar en la convocatoria, al igual que Lisandro Martínez, quien sí acudió al llamado de La Albiceleste.