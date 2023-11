Una de las máximas figuras que emergieron desde La Masía y que ha sido clave en la presente temporada del FC Barcelona es Gavi, y ahora Xavi tendrá que arreglárselas para disputar el resto de la campaña 2023/24 sin el volante de 19 años.

Y es que el volante fue operado con éxito esta mañana en Barcelona de su lesión de rotura de ligamento anterior cruzado de su rodilla derecha, en una intervención en la cual también se realizó una sutura meniscal.

Así lo confirmó el club en sus cuentas de redes sociales y en su página web con un comunicado oficial:

EL COMUNICADO DEL BARÇA

“Gavi, intervenido satisfactoriamente de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. También se le ha practicado una sutura meniscal. Intervención a cargo del Dr Joan Carles Monllau, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club.”

Gavi, baja por toda la temporada ¿Barcelona va por algún reemplazo?

De acuerdo a lo informado, la rehabilitación y la recuperación le demandará al menos 6 meses a Gavi. Sin embargo, esto podría extenderse hasta 8 o 9 meses, de acuerdo a cómo evolucione la rodilla del volante del Barça. En este caso, su edad es un punto a favor y seguramente ayudará en la velocidad en la que logrará volver a los campos de juego.

El Barcelona ha pensado en un posible reemplazo, con los nombres de Pablo Torré, futbolista del club cedido a préstamo en Girona, como uno de los posibles reemplazos. El otro es Gio Lo Celso, el volante argentino del Tottenham que ya había estado en el radar de Xavi.

No obstante, Deco, director deportivo del Barcelona, anticipó que “Discutir sobre sustituir a Gavi es un error. No encontraremos un reemplazo en enero”, por lo que no se espera que compren un futbolista con el motivo específico de suplantar a Gavi.

El Barcelona buscará beneficiarse de la baja de Gavi

Con la ausencia confirmada por el resto de la temporada, el Barcelona buscará aprovechar la falta de Gavi para poder hacer espacio salarial en la plantilla e inscribir nuevos futbolistas en LA LIGA a partir de enero.

El nombre específico es Vitor Roque, jugador que el Barcelona compró desde el Athletico Paranaense en julio, pero que no ha dejado el club brasileño todavía. Originalmente se esperaba que su llegada sea en enero, y con esta ausencia de Gavi, esa posibilidad se incrementa aún más.

Si bien Vitor Roque es delantero y no será un cambio directo a Gavi, los regresos de Pedri y Frenkie De Jong le permitirán cubrir ese sector del campo, sumado a Ilkay Gundogan, titular indiscutido y a Fermín López, una de las grandes apariciones de esta temporada.